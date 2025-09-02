Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ursula von der Leyen bődületes hazugságot terjesztett, szánalmasan lebukott

Brüsszel

Von der Leyen háborús kampányba kezdett

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ursula von der Leyen kelet-európai körútján ismét a háborús retorikát helyezte középpontba, amikor a Financial Timesnak adott interjúban részletes tervekről beszélt. Von der Leyen szerint „világos menetrend” készült a katonák Ukrajnába telepítésére, ami megdöbbentő, hiszen az Európai Bizottságnak semmilyen kompetenciája nincs nemzeti katonai képességek külföldi bevetése terén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszelorosz-ukrán háborúUrsula von der Leyen

Ursula von der Leyen a hétvégén kelet-európai országokban tartott körútja során úgy nyilatkozott, hogy az európai fővárosok igen részletes terveken dolgoznak a katonák Ukrajnába küldésére. A bizottsági elnök a Financial Timesnak adott interjúban úgy fogalmazott: „Világos menetrend van a lehetséges bevetésekre, és megállapodás született a Fehér Házban, ez a munka nagyon jól halad előre”. 

Von der Leyen háborús kampányt hirdet, katonák Ukrajnába küldéséről beszél, miközben az Európai Bizottságnak erre semmilyen hatásköre nincs.
Von der Leyen háborús kampányt hirdet, katonák Ukrajnába küldéséről beszél, miközben az Európai Bizottságnak erre semmilyen hatásköre nincs
Fotó: AFP

Von der Leyen szavai azért különösen súlyosak, mert a nemzeti katonai erők bevetése kizárólag a tagállamok szuverén döntése, az Európai Bizottságnak ebben semmilyen hatásköre nincs.

Von der Leyen és a katonai tervek

A bizottsági elnök kijelentette, hogy az európai vezetők egy multinacionális csapat bevetéséről egyeztetnek, amely mögött amerikai biztosíték is állna. Hozzátette: 

Donald Trump biztosított minket arról, hogy lesz amerikai jelenlét, ez teljesen világos és többször is megerősítést nyert.

Von der Leyen ezzel azt is jelezte, hogy Washingtonnal közösen dolgoznak azon, hogy Ukrajna a jövőben katonai garanciákat kapjon. Az interjúban Von der Leyen hangsúlyozta: 

A biztonsági garanciák elsődlegesek és teljesen kulcsfontosságúak.

Az elképzelések szerint akár több tízezer európai vezetésű katona telepítéséről is szó lehet, amelyet amerikai parancsnoki és hírszerzési kapacitások egészítenének ki.

Brüsszel ismét a szuverenitást tiporja

Von der Leyen szavai azt sugallják, hogy Brüsszel újabb területen próbál beleszólni a tagállamok döntési jogkörébe. A csapatok külföldi bevetése ugyanis a nemzetállami szuverenitás egyik legfontosabb kérdése, ahogyan ezt maga Von der Leyen is elismerte: 

Természetesen mindig az adott ország politikai döntésére van szükség, mert a csapatok bevetése az egyik legfontosabb szuverén döntés.

Ennek ellenére a bizottsági elnök mégis arról beszélt, hogy 

a sürgető érzés nagyon erős, a folyamat halad előre, valóban formálódik.

A Financial Times szerint a tervek központi eleme, hogy Ukrajna egy megerősített hadseregre támaszkodva, nyugati katonai erők támogatásával kapjon biztonsági garanciákat.

Német kifakadás Von der Leyen kijelentéseire

Von der Leyen kelet-európai körútját nemcsak a tagállamokban, hanem saját hazájában is bírálatok kísérték. 

Még a háborúpárti német védelmi miniszter is élesen kifakadt a bizottsági elnök kijelentéseire, amelyek konkrét katonai bevetésről szóltak. 

A német tárcavezető rámutatott: az Európai Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy a tagállamok haderejéről ígérgetéseket tegyen.

Von der Leyen ezzel újabb lépést tett abba az irányba, hogy az uniós intézmények szuverenitást tipró módon igyekezzenek eszkalálni az orosz–ukrán háborút.

 Miközben a kontinens biztonságát és a békét kellene szem előtt tartani, Brüsszel háborús kampányt folytat.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!