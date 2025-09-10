Von der Leyen ma magyarázkodhat

Az Európai Bizottság elnökét egyre több kritika éri minden oldalról. Ursula von der Leyen nemrég megállapodást kötött Donald Trump amerikai elnökkel, ám ezt sokan Európának előnytelen, egyoldalú megállapodásnak nevezték – írja a Kyiv Independent.

Von der Leyen nem ezt ígérte

Fotó: JAN WOITAS / DPA

A megállapodás értelmében az EU beleegyezett, hogy eltörli az amerikai ipari termékekre kivetett vámokat, kibővíti a mezőgazdasági piacához való hozzáférést, és elfogadja a legtöbb uniós exportra kivetett 15 százalékos amerikai vámot – ami meredeken emelkedés a 2022 előtti szinthez képest.

A megállapodás mellett azonban Von der Leyen nem hagyott fel Ukrajna finanszírozásának az erőltetésével sem.

Ezek együttesen azonban komoly aggodalmakat és kritikákat váltottak ki az EU-ban. Ez részben annak is betudható, hogy Von der Leyen, aki tavaly kezdte meg második ötéves ciklusát, Európa védelmi pozíciójának megerősítésére és a gazdasági versenyképesség fokozására kívánt összpontosítani, különösen Oroszország Ukrajna elleni háborújára válaszul.

Az azonban nem világos, hogy egy előnytelen vámmegállapodás és egy elhúzódó háború finanszírozása hogyan valósítja meg a kitűzött célokat.

Ezt azonban a bizottság elnöke bizonyos intézkedésekkel megpróbálja orvosolni. Ezek közül az egyik a dereguláció és a bürokrácia csökkentése, ezek miatt azonban már balról is támadják Von der Leyent, miután a zöldek szerint ezek az intézkedések aláássák a környezetvédelmi törekvéseket.

Jól láthatóan tehát lesz miről beszámolni ma az Európai Bizottság elnökének, azonban nem biztos hogy ez elég lesz arra, hogy meggyőzze az EU képviselőit.