Orosz támadás gyanúja: papírtérképpel kellett landolnia Ursula von der Leyen gépének

Az Ursula von der Leyent szállító repülőgép végül biztonságosan földet ért, sérülés nem történt – közölte a Reuters.

Tüntetések Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének látogatása ellen a VMZ, Bulgária legnagyobb fegyvergyára előtt Sopotban, Bulgáriában, 2025. augusztus 31-én (Fotó: Anadolu/AFP/Ihvan Radoykov)

Megerősíthetjük, hogy GPS-zavarás történt

– idézi a bizottság szóvivője, Arianna Podesta közleményét a CBS News amerikai hírtelevízió.

Von der Leyen folytatja tervezett körútját az Európai Unió Oroszországgal és Fehéroroszországgal határos országokban – erősítette meg a szóvivő, hozzátéve, hogy „ez az incidens valójában aláhúzza a elnök asszony frontvonalbeli tagállamokban végzett missziójának sürgősségét”.

Von der Leyen gépének navigációját orosz hekkerek bénították meg?

A bolgár hatóságoktól olyan információt kaptunk, hogy szerintük ez Oroszország nyílt beavatkozásának eredménye

– áll a közleményben.

Podesta szerint az Európai Bizottság elnöke „első kézből tapasztalta meg az Oroszországtól és annak megbízottjaitól érkező fenyegetések mindennapi kihívásait” és „természetesen az EU ezután az incidens után még inkább fog befektetni a védelmi kiadásokba és Európa felkészültségébe”.

A bolgár kormány közleményében azt írta, hogy „a repülőgép GPS-navigációjához használt műholdas jel megszakadt. Amikor a repülőgép megközelítette a plovdivi repülőteret, a GPS-jel elveszett”.

Az elmúlt hónapokban több alkalommal jelentettek hasonló elektronikai zavarásokat a térségben, amelyeket szakértők egyértelműen az orosz hadsereghez kötnek.