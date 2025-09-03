Hírlevél

Ursula von der Leyen

Von der Leyen melegen gratulál a polgárok megnyomorításához

Üdvözölte a román kormány megszorító intézkedéseit az Európai Bizottság romániai látogatáson tartózkodó elnöke. A múlt héten elfogadott intézkedéscsomag, amely annyira elnyerte Ursula von der Leyen tetszését, többek között adóemeléseket is tartalmaz.
Ursula von der LeyenmegszorításokRománia

Üdvözölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Románia kormányának megszorító intézkedéseit.

A Nicusor Dan román elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón Von der Leyen üdvözölte a megszorító intézkedéseket
A Nicusor Dan román elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón Von der Leyen üdvözölte a megszorító intézkedéseket (Fotó: AFP)

Üdvözöljük ezeket az erőfeszítéseket. Románia rendelkezik mindennel, ami ahhoz szükséges, hogy gazdaságát a helyes pályára állítsa

– fogalmazott Von der Leyen.

A helyes pálya Von der Leyen szerint mintegy hatezer munkahely megszűnését jelenti a közhivatalokban, valamint új adónem bevezetését és több meglévő adónem mértékének emelését – többek között ezeket az intézkedéseket tartalmazza ugyanis a román kormány múlt pénteken jóváhagyott második reformcsomagja, amely a költségvetési hiány csökkentését célozza. A csomag öt fő elemből áll, az adóemelés mellett a bírák és ügyészek különleges nyugdíjára-, az egészségügyi rendszerre, az állami hatóságokra és állami vállalatokra vonatkozó megszorításokat is tartalmaz.

Ez az intézkedéscsomag feltétlenül szükséges, és kétségtelenül jobb pályára állítja Romániát, legalábbis a reform által érintett ágazatokban

– jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.

Románia kormánya júliusban már bevezetett egy hasonló intézkedéscsomagot, amely magában foglalta az ÁFA két százalékos emelését és a közszféra béreinek befagyasztását.

Amire viszont természetesen jut pénz, az a fegyverkezés, akár az ország eladósítása árán is. Von der Leyen szintén dicsérte Románia részvételét az Európai Bizottság által meghirdetett SAFE programban, amely a résztvevő tagállamok védelmi beruházásait finanszírozza hosszú távú hitelek formájában.

A román kormány közleménye szerint az általuk igényelt hitelösszeg hetven százalékát a nemzeti védelmi ipar fejlesztését segítő katonai felszerelések beszerzésére, harminc százalékát pedig olyan logisztikai fejlesztésekre költenék, mint például a Von der Leyen által is meglátogatott konstancai kikötővel kapcsolatos fejlesztések.

 

