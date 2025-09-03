Von der Leyen melegen gratulál a polgárok megnyomorításához

Üdvözölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Románia kormányának megszorító intézkedéseit.

A Nicusor Dan román elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón Von der Leyen üdvözölte a megszorító intézkedéseket (Fotó: AFP)

Üdvözöljük ezeket az erőfeszítéseket. Románia rendelkezik mindennel, ami ahhoz szükséges, hogy gazdaságát a helyes pályára állítsa

– fogalmazott Von der Leyen.

A helyes pálya Von der Leyen szerint mintegy hatezer munkahely megszűnését jelenti a közhivatalokban, valamint új adónem bevezetését és több meglévő adónem mértékének emelését – többek között ezeket az intézkedéseket tartalmazza ugyanis a román kormány múlt pénteken jóváhagyott második reformcsomagja, amely a költségvetési hiány csökkentését célozza. A csomag öt fő elemből áll, az adóemelés mellett a bírák és ügyészek különleges nyugdíjára-, az egészségügyi rendszerre, az állami hatóságokra és állami vállalatokra vonatkozó megszorításokat is tartalmaz.

Ez az intézkedéscsomag feltétlenül szükséges, és kétségtelenül jobb pályára állítja Romániát, legalábbis a reform által érintett ágazatokban

– jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.

Románia kormánya júliusban már bevezetett egy hasonló intézkedéscsomagot, amely magában foglalta az ÁFA két százalékos emelését és a közszféra béreinek befagyasztását.

Amire viszont természetesen jut pénz, az a fegyverkezés, akár az ország eladósítása árán is. Von der Leyen szintén dicsérte Románia részvételét az Európai Bizottság által meghirdetett SAFE programban, amely a résztvevő tagállamok védelmi beruházásait finanszírozza hosszú távú hitelek formájában.

A román kormány közleménye szerint az általuk igényelt hitelösszeg hetven százalékát a nemzeti védelmi ipar fejlesztését segítő katonai felszerelések beszerzésére, harminc százalékát pedig olyan logisztikai fejlesztésekre költenék, mint például a Von der Leyen által is meglátogatott konstancai kikötővel kapcsolatos fejlesztések.