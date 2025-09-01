Megtámadták Ursula von der Leyent

Feszült pillanatok játszódtak le vasárnap a bulgáriai Szopot városában, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy fegyvergyárba látogatott. Az Újjászületés Párt vezetője, Kosztadin Kosztadinov és támogatói megpróbálták megakadályozni Von der Leyen belépését a létesítménybe.

Ursula von der Leyen a körút egy korábbi állomásán (Fotó: AFP)

Az Újjászületés és Nagyság pártok demonstrációján Bulgária nemzeti szuverenitásának védelmét követelték a tüntetők. Kosztadinov, aki korábban Bulgária NATO-ból való kilépését szorgalmazta, elállta egy fekete autó útját, amelyről úgy sejtette, hogy Von der Leyent szállítja.

Az autó azonban ennek ellenére folytatta útját, Kosztadinov szerint a bolgár rendőrség gyakorlatilag „el akarta őt gázolni”.

A közösségi médiában megosztott videófelvételeken látható, amint a zászlókat lengető tüntetők körülveszik az autót, majd zászlórúddal többször megütik a járművet. Kosztadinov később azt állította, hogy Von der Leyen helikopterrel érkezett a gyárba, nem autóval.

Az Európai Bizottság sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta, hogy Von der Leyen az érintett járműben tartózkodott-e az incidens idején. A szóvivő szerint azonban „nem voltak nehézségek” a szopoti látogatással kapcsolatban – írja az Euronews.

A tiltakozások ellenére Von der Leyen folytatta körútját Bulgária legnagyobb állami tulajdonú hadiipari vállalatánál Roszen Zseljazkov miniszterelnök és Bojko Boriszov, a GERB párt elnökének társaságában. Az Európai Bizottság elnöke dicsérte Bulgária terveit egy lőporgyár építésére és a tüzérségi lövedékgyártás bővítésére, amely megfelel a NATO-szabványoknak.

Az Újjászületés párt rendszeresen szervez EU-ellenes tüntetéseket, követelve Bulgária kilépését az unióból.