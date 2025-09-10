Von der Leyen még több pénzt adna Ukrajnának

„Több támogatásra van szükség Ukrajna számára. Senki sem tett Ukrajnaért annyit, mint Európa. Több mint 170 milliárd euró összegű katonai és pénzügyi támogatást nyújtottunk eddig, és többre lesz szükség. És nem csak az európai adófizetőknek kellene viselni ennek a terhét. Ez Oroszország háborúja, és ezért Oroszországnak kell fizetnie” – magyarázta Ursula von der Leyen Strasbourgban.

Éppen ezért kell sürgősen új megoldást kidolgoznunk arra, hogy Ukrajna háborús erőfeszítéseinek a finanszírozásához felhasználhassuk az orosz vagyoni eszközöket.

Az orosz vagyoni eszközökhöz kapcsolódó készpénzegyenlegek révén jóvátételi hitelt tudunk nyújtani Ukrajnának. Ez nem érinti magukat az eszközöket, és a kockázatot pedig együttesen kell viselni. Ukrajna csak akkor fogja visszafizetni a hitelt, ha Oroszország megfizeti a jóvátételt.

A pénz viszont már most segíteni fogja Ukrajnát. De közép és hosszú távon is döntő fontosságú lesz Ukrajna biztonsága szempontjából. Például az egyik elsődleges biztonsági garanciaként hozzájárul az erős ukrán fegyveres erők finanszírozásához. Új programot fogunk javasolni, minőségi katonai előny nevet adtunk neki, és ez a program az ukrán fegyveres erőképességeit erősítő beruházásokat támogatja”

– tette hozzá az Európai Bizottság elnöke. Kiemelte: vegyük például a drónokat. „A háború előtt Ukrajnának egyetlen drónja sem volt. Ma az Ukrajna által használt drónok jelenleg az orosz felszerelések veszteségeinek több mint kétharmadát okozzák. Ez emlékeztet arra, hogy az emberi leleményesség ereje a nyitott társadalmakban mekkora, de azt is tudjuk, hogy Oroszország gyorsan felzárkózik az Irán által tervezett Sahed-drónok révén, és ráadásul kihasználja az ipari tömegtermelés előnyeit. Szombaton egyetlen éjszaka Oroszország nyolcszáz drónt lőtt ki Ukrajnára. Tehát a találékonyság segített megnyitni az utat Ukrajna védelme előtt” – mondta.

Ursula Von der Leyen aujourd'hui sur la défense de l'Ukraine et les avoirs russes pic.twitter.com/LxVKMgbIpV — Philippe Buffon (@phbuffon) September 10, 2025

Ez egy válságbeszéd volt, ez volt a konklúziója a háttérbeszélgetésünknek. Legitimitási problémákkal küzd Ursula von der Leyen. Soha nem választották meg a választók, és a közvélemény-kutatások azt bizonyítják, hogy nemcsak Magyarországon, hanem Közép-Európában és a nagy nyugat-európai tagállamokban is a többség kritikus az ő működésével kapcsolatban

– mondta lapunknak Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont vezetője. Így folytatta: „Ezért aztán ebben a beszédben Gyurcsány Ferencre emlékeztető módon a csillagot is leígért az égről, iszonyatos pénzügyi támogatásokat és forrásokat, alapokat jelentett be, aminek nincs meg a fedezete az európai költségvetésben, ezt kizárólag az Európai Unió eladósításával tudná végrehajtani, ha egyáltalán, de nincs is erre felhatalmazása, illetve egyfajta politikai akcionalizmust láttunk, ami azt jelenti, hogy minden témával elkezd foglalkozni a lakásépítéstől kezdve a határkerítések megerősítéséig az Európai Bizottság, holott erre nincsen hatásköre és felhatalmazása.