Magyar Péter háborúpárti gazdája kiállt a szankciók mellett

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén ma délelőtt hangzott el az Európai Unió éves helyzetértékelése. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédében a háború, az emelkedő megélhetési költségek és a technológiai kihívások kezelésére helyezte a hangsúlyt.

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: AFP)

Weber kiállt a szankciók mellett

Von der Leyen felszólalását Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője követte. Weber kiemelte az Európai Bizottság és a Tanács munkájának fontosságát, és hangsúlyozta a bizalom megőrzésének szükségességét.

Elismerően szólt a védelmi programról, a szankciós csomagokról és a tunéziai megállapodásról.

Weber külön kitért a határvédelem kérdésére, megköszönve Görögország és Lengyelország erőfeszítéseit, amelyek eredményeként az illegális migráció csökkent.

A kereskedelmi kapcsolatok terén kiállt az Amerikával kötendő megállapodás mellett, figyelmeztetett a kínai befolyás veszélyeire, és hangsúlyozta a realista környezetvédelmi megközelítés fontosságát.

A Néppárt vezetője bírálta a szocialista pártok álláspontját, amely szerinte gyengíti az európai egységet. Zárszavában cselekvésre és őszinteségre szólított fel.

Weber beszédét követően Iratxe Garcia Perez, szocialista képviselő szólalt fel. Élesen bírálta Weber és az Európai Néppárt álláspontját, kiemelve, hogy az európai egység nem mehet az állampolgárok érdekeinek rovására.

Garcia Perez szerint a bizottság intézkedései elégtelenek a klímaváltozás, a lakhatás és a munkahelyek terén. Sürgette egy európai lakhatási terv kidolgozását és minőségi munkahelyek teremtését a fiatalok számára.

A képviselő külön kitért a palesztin humanitárius válságra, kritizálva az Európai Unió hozzáállását. Zárszavában a politikai felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy a szociáldemokrácia továbbra is felelősségteljesen vesz részt Európa építésében.