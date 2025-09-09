Nagy a baj: nagyon rossz hírek érkeztek az ukrán atomerőmű kapcsán

A Nemzeti Atomenergia Ügynökség főigazgatójó bejelentette, hogy problémák merültek fel a Zaporizzsjai Atomerőmű hat reaktorának hűtéséhez szükséges stabil vízellátás biztosításával kapcsolatban – számolt be róla a NAÜ sajtóosztálya.
Rafael Grossi elmondta, hogy az elmúlt két hétben a Zaporizzsjai Atomerőműben dolgozó NAÜ szakértők folytatták a hűtőrendszerek ellenőrzését. Bár mind a hat energiatermelő blokk leállási állapotban van 2024 tavasza óta, továbbra is szükségük van hűtővízre a biztonsági rendszerek, a reaktormagok és a kiégett fűtőelemek tárolólétesítményei számára.
A szakértők információkhoz jutottak a létesítmény vízellátásáról, és nehézségeket észleltek a szükséges mennyiségű hűtőfolyadék ellátásában. Ez különösen veszélyes extrém hőségben, amikor a párolgás jelentősen felgyorsul.
Augusztus 12-én ráadásul füstöt észleltek az erőmű adminisztratív épületében a létesítmény közelében keletkezett tűz miatt. A múlt héten a csoport pedig újabb tüzérségi támadásokról is beszámolt a Zaporizzsjai Atomerőmű közelében lévő ipari övezetben.
Az egyik robbanás mindössze 1,2 km-re történt a kerületétől
– írja a ZN ukrán hírportál.
Az orosz erők az elmúlt heteken többször is előrenyomulásról számoltak be Zaporizzsja környékén, a támadások civil áldozatokat is követeltek, az atomerőmű biztonsága pedig folyamatosan kockára van téve.
A NAÜ hangsúlyozza:
a sugárbaleset kockázata mindaddig fennáll, amíg a konfliktus tart.