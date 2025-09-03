Nagy bejelentést tett Zelenszkij

„Az éjszaka folyamán országszerte több tucat lakóház rongálódott meg. A tűzoltási munkálatok továbbra is zajlanak. Ezek jelképes orosz csapások: Putyin büntetlenségét fitogtatja. Ez pedig mindenképpen világos választ követel. Oroszország kizárólag azért folytatja ezt az agressziót, mert hiányzik a kellő nyomás, elsősorban a háborús gazdaságára” – mondta Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentett több nemzetközi találkozót (Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto)

Hozzátette: a következő napokban éppen a szigorúbb nyomásgyakorlás szükségességéről fog tárgyalni partnereivel.

Néhány órán belül Dániában kerül sor az Ukrajna, Észak-Európa és a balti államok vezetőinek csúcstalálkozójára, ahol jelentős támogatást készítünk elő Ukrajna számára. Ma este Franciaországban kétoldalú tárgyalás vár rám, ahol összehangoljuk erőfeszítéseinket. Emellett dolgozunk a koalíció megerősítésén, valamint új lépések előkészítésén az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal való kapcsolatokban

– emelte ki az ukrán elnök.

Orosz támadás Ukrajna ellen szeptember 3-án

Szeptember 3-án éjjel Oroszország újabb összehangolt támadást indított Ukrajna ellen: stratégiai bombázókról indított cirkálórakétákkal, „Kalibr” rakétákkal és támadó drónokkal csaptak le több régióra.

Hmelnickij térségében a támadás következtében lakóházak, oktatási intézmények, közművek és más létesítmények rongálódtak meg. Problémák alakultak ki az áramszolgáltatásban és a tömegközlekedésben is.

Az éjszaka során az orosz erők összesen 502 drónt és 24 rakétát indítottak Ukrajna ellen. Az ukrán légvédelem ezek közül 451 légi célt megsemmisített vagy lelőtt.