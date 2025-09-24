Zelenszkij a békéről beszél, de drónokat indít

Miközben Zelenszkij New Yorkban a békéről tárgyal, csapatai pusztító csapásokat mérnek az oroszokra.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: KENA BETANCUR / AFP

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán az orosz fegyveres erők 70 ukrán drónt lőttek le Oroszország felett.

Az elmúlt éjszaka 23:00 és 07:00 között a légvédelmi erők ügyeletes eszközei 70 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg és fogtak el

– áll a jelentésben.

A drónokat a következő területeken semmisítették meg: Belgorod, Kurszk, Rosztov és Volgográd megyék felett, Krím és a Fekete-tenger vízterülete felett.

Válaszul az ukrán drónok támadásaira az orosz erők nagy pontosságú fegyverekkel – légi, tengeri és szárazföldi indításúakkal –, valamint drónokkal mérnek csapást kizárólag katonai célpontokra és az ukrán hadiipar létesítményeire – fogalmaztak.

Marco Rubio az ENSZ Biztonsági Tanácsának keddi ülésén közvetlen és kompromisszumoktól mentes üzenetet intézett Oroszországhoz, figyelmeztetve, hogy az Egyesült Államok „türelme nem végtelen” a háború ügyében. Rubio beszédét néhány órával az orosz külügyminiszterrel, Szergej Lavrovval tervezett találkozó előtt mondta el, hangsúlyozva a világ vezetőinek egyre növekvő sürgősségérzetét a béke megtalálására.

– számol be róla a Kyiv Post. Mint írják, a Biztonsági Tanács ülésén felszólalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, António Guterres ENSZ-főtitkár és több más vezető is.

Marco Rubio SHUTS UP George Stephanopoulos over USAID LIES https://t.co/VdnYEFQdgY via @YouTube



This is how to slap the troll under the bridge. pic.twitter.com/3aPfhuj5xu — IntrepidBullitt (@IBullitt91633) September 24, 2025

Rubio kiemelte, hogy a konfliktus „a stagnálástól a potenciális fokozódás felé mozdul”, utalva a legutóbbi támadásokra és a szomszédos légtérbe történő behatolásokra. „Ennek a háborúnak véget kell érnie” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a békés megoldás elmaradása esetén az asztalon „valódi lehetőségek” vannak, többek között „további gazdasági csapások Oroszország számára” és „védelmi, valamint potenciálisan offenzív fegyverek eladása Ukrajnának”.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az ENSZ hatékonysága csökken, és a tagállamoknak „összefogva kell cselekedniük, hogy Oroszországot a békére kényszerítsék”. Az ukrán elnök külön kiemelte a Biztonsági Tanács állandó tagjait – az Egyesült Államokat, Kínát, Nagy-Britanniát és Franciaországot –, mint akiknek „egységes erőként kell fellépniük”.

Guterres főtitkár arra figyelmeztetett, hogy a „törékeny diplomáciai lendületet” nem szabad elveszíteni, és az ENSZ célja az, hogy megállítsa a civilek és civil infrastruktúra elleni támadásokat, amelyek „nemzetközi jog szerint tiltottak”.

Az ülésen Alar Karis észt elnök is felszólalt, aki a balti országok nevében hangsúlyozta az emberi tragédia „elképzelhetetlen” méreteit, és emlékeztetett arra, hogy az orosz légtérsértések nemcsak Ukrajnát, hanem az egész régió biztonságát fenyegetik.