Zelenszkij Dániában is az uniós csatlakozást erőltette

Volidimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke és Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke egy személyes találkozót tartottak a Marienborg rezidencián – írja az ukrán elnök hivatalos oldala.

Zelenszkij Dániában tárgyalt

Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG / NurPhoto

A fő téma: Ukrajna uniós csatlakozása

A tárgyaláson kiemelt figyelmet kapott Ukrajna EU-tagsági folyamatának egyeztetése is.

Zelenszkij kifejezte háláját Dánia támogatásáért, ami Ukrajna és Moldova előrehaladását is segíti az uniós csatlakozási folyamatban. A felek megállapodtak a következő lépésekben, hogy igazságos megoldást találjanak.

Továbbá szó esett az Oroszországra gyakorolt nyomás növeléséről. Egyetértettek abban, hogy a 19. uniós szankciócsomagban további intézkedésekre van szükség a banki szektor, a másodlagos szankciók és az orosz árnyékflotta ellen.

