Zelenszkij Dániában is az uniós csatlakozást erőltette

Rendkívüli

48 perce
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a dán miniszterelnök találkozót tartottak a Marienborg rezidencián. A megbeszélés középpontjában Ukrajna uniós csatlakozása állt. Zelenszkij köszönetet mondott Dánia támogatásáért, amely Moldovát is segíti. Emellett szóba került az Oroszország elleni szankciós nyomás fokozása is.
Volidimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke és Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke egy személyes találkozót tartottak a Marienborg rezidencián – írja az ukrán elnök hivatalos oldala.

Zelenszkij Dániában tárgyalt
Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG / NurPhoto

A fő téma: Ukrajna uniós csatlakozása

A tárgyaláson kiemelt figyelmet kapott Ukrajna EU-tagsági folyamatának egyeztetése is. 

Zelenszkij kifejezte háláját Dánia támogatásáért, ami Ukrajna és Moldova előrehaladását is segíti az uniós csatlakozási folyamatban. A felek megállapodtak a következő lépésekben, hogy igazságos megoldást találjanak. 

Továbbá szó esett az Oroszországra gyakorolt nyomás növeléséről. Egyetértettek abban, hogy a 19. uniós szankciócsomagban további intézkedésekre van szükség a banki szektor, a másodlagos szankciók és az orosz árnyékflotta ellen.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy nagy bejelentést tett Zelenszkij.

 

