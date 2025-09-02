A felvételen az látható, amint Zelenszkij emberrablói egy férfit próbálnak erőszakkal betuszkolni egy furgonba. Az utcán tartott akció közben több asszony is igyekezett közbelépni, hogy megvédje a férfit, ám minden próbálkozásuk hiábavalónak bizonyult.

Zelenszkij emberrablói egy férfit próbálnak erőszakkal betuszkolni egy furgonba Odesszában (Telegram)

Az elmúlt hónapokban számos hasonló felvétel látott napvilágot, amelyek rávilágítanak arra, milyen módszerekkel igyekeznek az ukrán hatóságok pótolni a fronton elszenvedett veszteségeket. A brutális utcai sorozások egyre nagyobb felháborodást váltanak ki.