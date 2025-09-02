Utcai hajtóvadászat Odesszában: újabb férfit hurcoltak el Zelenszkij emberei

A felvételen az látható, amint Zelenszkij emberrablói egy férfit próbálnak erőszakkal betuszkolni egy furgonba. Az utcán tartott akció közben több asszony is igyekezett közbelépni, hogy megvédje a férfit, ám minden próbálkozásuk hiábavalónak bizonyult.
Az elmúlt hónapokban számos hasonló felvétel látott napvilágot, amelyek rávilágítanak arra, milyen módszerekkel igyekeznek az ukrán hatóságok pótolni a fronton elszenvedett veszteségeket. A brutális utcai sorozások egyre nagyobb felháborodást váltanak ki.