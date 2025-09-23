Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump megfenyegette Putyint, ebből baj lesz

Ukrajna

Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnában továbbra sincs elég ember a frontvonalon, így a toborzási helyzet változatlan. A kényszersorozás az ukrán mindennapok szerves részévé vált és Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaTCKZelenszkijkényszersorozás

Ahogy az orosz–ukrán háború halad előre, úgy durvul az ukrán férfiak elhurcolása a frontra. Újabb videó került fel az internetre, ami megmutatja hogyan is zajlanak a kényszersorozások Ukrajnában. Az eset tragikus képet fest az ukrán mindennapokról, ahol Zelenszkij emberrablói válogatás nélkül hurcolják el az embereket. 

Zelenszkij emberrablói visznek, akit érnek
Zelenszkij emberrablói visznek, akit érnek
Fotó: AFP

A kényszersorozás gyakorlatát egyre kevésbé fogadják el az ukránok. Bár a kegyetlen toborzók nem válogatnak az eszközökben, a lakosság is egyre kevésbé fogja vissza magát velük szemben. 

Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak

Egy fiatal férfit egy parkolóban kényszerítettek magyarázkodásra a TCK (ukrán toborzóközpont) munkatársai.

Korábban arról is beszámoltunk az Origon, hogy egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút a TCK munkatársai elől.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!