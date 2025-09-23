Ahogy az orosz–ukrán háború halad előre, úgy durvul az ukrán férfiak elhurcolása a frontra. Újabb videó került fel az internetre, ami megmutatja hogyan is zajlanak a kényszersorozások Ukrajnában. Az eset tragikus képet fest az ukrán mindennapokról, ahol Zelenszkij emberrablói válogatás nélkül hurcolják el az embereket.

Zelenszkij emberrablói visznek, akit érnek

Fotó: AFP

A kényszersorozás gyakorlatát egyre kevésbé fogadják el az ukránok. Bár a kegyetlen toborzók nem válogatnak az eszközökben, a lakosság is egyre kevésbé fogja vissza magát velük szemben.

Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak

Egy fiatal férfit egy parkolóban kényszerítettek magyarázkodásra a TCK (ukrán toborzóközpont) munkatársai.

Korábban arról is beszámoltunk az Origon, hogy egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút a TCK munkatársai elől.