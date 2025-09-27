Hírlevél

Rendkívüli

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

Magyarország

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

Az ukrán elnök korábban bizonyíték nélkül állította, hogy magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét. Zelenszkij ezt követően fenyegető üzenetet küldött.
Volodimir Zelenszkij elnök kijelentette, hogy szeptember 26-án, pénteken tartott legfőbb parancsnoki értekezleten utasította a katonaságot, hogy végezzenek teljes körű ellenőrzést a Magyarországról érkező felderítő drónok tekintetében, és ha ilyen drónok újra megjelennek, akkor „megfelelően reagáljanak”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A katonáink is jelentettek őszintén szólva nagyon szokatlan eseményeket az ukrán-magyar határon. Erőink felderítő drónokat észleltek. Az ukránok jelenleg Európában a legjobbak a drónok elleni védelemben. Készek vagyunk megosztani tapasztalatainkat más nemzetekkel, amelyeknek megbízható védelemre van szükségük a drónok jelentette fenyegetések ellen

- fogalmazott az ukrán elnök.

Amint arról korábban beszámoltunk, Zelenszkij bizonyíték nélkül állította, hogy magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét. 

Az ukrán fegyveres erők rögzítették, hogy felderítő drónok léptek be a légterünkbe, valószínűleg magyar eredetűek. Előzetes feltételezés szerint az ipari potenciállal kapcsolatos információkat próbálhatták megszerezni az ukrán határ menti területeken

- írta az ukrán elnök, akinek bejelentésére Szijjártó Péter azonnal reagált.

Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát

– írta a külügyminiszter közösségi oldalán.

Magyarország cáfolta Zelenszkij állításait

A Honvédelmi Minisztérium egyértelműen cáfolta az ukrán elnök állításait, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen. A tárca az MTI-vel azt közölte, hogy a 

magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást.

Hozzátették: az ukrán féltől sem kaptak ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állnak velük. A honvédelmi minisztérium azt is közölte, hogy a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét. Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A gyakorlatról nemcsak a NATO-szövetségeseink kapnak folyamatosan tájékoztatást, hanem az ukrán fél is - hangsúlyozták.

 

