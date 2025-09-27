Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij elnök kijelentette, hogy szeptember 26-án, pénteken tartott legfőbb parancsnoki értekezleten utasította a katonaságot, hogy végezzenek teljes körű ellenőrzést a Magyarországról érkező felderítő drónok tekintetében, és ha ilyen drónok újra megjelennek, akkor „megfelelően reagáljanak”.
A katonáink is jelentettek őszintén szólva nagyon szokatlan eseményeket az ukrán-magyar határon. Erőink felderítő drónokat észleltek. Az ukránok jelenleg Európában a legjobbak a drónok elleni védelemben. Készek vagyunk megosztani tapasztalatainkat más nemzetekkel, amelyeknek megbízható védelemre van szükségük a drónok jelentette fenyegetések ellen
- fogalmazott az ukrán elnök.
Amint arról korábban beszámoltunk, Zelenszkij bizonyíték nélkül állította, hogy magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét.
Az ukrán fegyveres erők rögzítették, hogy felderítő drónok léptek be a légterünkbe, valószínűleg magyar eredetűek. Előzetes feltételezés szerint az ipari potenciállal kapcsolatos információkat próbálhatták megszerezni az ukrán határ menti területeken
- írta az ukrán elnök, akinek bejelentésére Szijjártó Péter azonnal reagált.
Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát
– írta a külügyminiszter közösségi oldalán.
A Honvédelmi Minisztérium egyértelműen cáfolta az ukrán elnök állításait, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen. A tárca az MTI-vel azt közölte, hogy a
magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást.
Hozzátették: az ukrán féltől sem kaptak ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állnak velük. A honvédelmi minisztérium azt is közölte, hogy a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét. Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A gyakorlatról nemcsak a NATO-szövetségeseink kapnak folyamatosan tájékoztatást, hanem az ukrán fél is - hangsúlyozták.