Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem áll le: újabb európai körútra indult, hogy szövetségeseitől újabb fegyvereket és támogatást szerezzen be a háború folytatásához. Az ukrán vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a fronton ne álljon meg a vérontás, miközben egyre kevesebb nyugati ország hajlandó önteni a pénzt a „fekete lyuknak” számító Kijevbe.
Az ukrán elnök Koppenhágában kezdte útját, ahol további fegyvereket sürgetett. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy Zelenszkij nem békét keres, hanem a konfliktus eszkalációjára törekszik.
Moszkva ugyanakkor világossá tette: a Nyugat által ígért biztonsági garanciák nem Ukrajna védelmét szolgálják, hanem Európa biztonságát ássák alá. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint Oroszország nem hajlandó tárgyalni semmilyen formában a külföldi katonai beavatkozásról.
Ezek nem biztonsági garanciák Ukrajna számára, hanem fenyegetést jelentenek az egész kontinensnek
– hangsúlyozta a diplomata Vlagyivosztokban a Keleti Gazdasági Fórumon, idézte a TASZSZ.
Zaharova szerint miközben Donald Trump az orosz–ukrán háború békés rendezéséről beszél, Washington újabb fegyverszállításokat hagyott jóvá. Az Egyesült Államok több mint háromezer ERAM-rakéta eladását engedélyezte Ukrajnának, ami nyíltan szembe megy a békéről szóló narratívával.
Oroszország eközben egyre erősebb nemzetközi támogatást tudhat maga mögött: Peking, Phenjan és gazdaságilag Újdelhi is nyíltan kiáll mellette.
Kim Dzsong Un és Vlagyimir Putyin pekingi tárgyalásukon megerősítették, hogy Észak-Korea mindenben kész segíteni Oroszországot, „testvéri kötelességből”.
Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója úgy fogalmazott:
Minél tovább tart ez a háború, annál inkább az oroszok kerülnek előnybe. Moszkva megmutatta, hogy neki is vannak szövetségesei, és nincs oka siettetni a békét. Zelenszkij európai körútja azt a képet próbálja sugallni, hogy Kijevnek sok támogatója van, de a valóság az, hogy Amerika nélkül Európa ezt nem bírja sokáig.
A szakértő szerint Washington valódi célja, hogy lezárja az ukrán frontot, és Kínára összpontosíthasson. Zelenszkij ezzel szemben a nyugati közvélemény elégedetlensége ellenére is újabb forrásokat próbál kicsikarni.
A háború költségeit viselő nyugati társadalmakban egyre nő az elégedetlenség, és mind több ország vezetése kénytelen felismerni: Kijev finanszírozása hosszú távon tarthatatlan.
A kérdés már csak az, meddig tart még ki a Nyugat türelme – és mikor ismeri be, hogy a jobb lapok Oroszország kezében vannak.
– fogalmazott a szakértő.