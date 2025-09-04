Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna durva dolgot tett: erre ébredt Oroszország

Zelenszkij

Zelenszkij újabb körútra indul, miközben fogy a Nyugat türelme

49 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir Zelenszkij ismét útra kelt Európában, hogy szövetségeseitől több fegyvert és pénzt kérjen a háború folytatásához. Közben Moszkva egyre erősebb nemzetközi támogatást élvez, a nyugati országok pedig mind nehezebben viselik Ukrajna feneketlen étvágyát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ZelenszkijszövetségestámogatásPutyinOroszországfolytatásháború

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem áll le: újabb európai körútra indult, hogy szövetségeseitől újabb fegyvereket és támogatást szerezzen be a háború folytatásához. Az ukrán vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a fronton ne álljon meg a vérontás, miközben egyre kevesebb nyugati ország hajlandó önteni a pénzt a „fekete lyuknak” számító Kijevbe.

Zelenszkij
Bart De Wever belga miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke, Alexander Stubb finn elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Steve Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja, Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Dick Schoof, Hollandia leköszönő miniszterelnöke a hajlandók koalíciója csúcstalálkozóján, az Élysée-palotában, Párizsban, 2025. szeptember 4-én (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Zelenszkij folytatná a háborút

Az ukrán elnök Koppenhágában kezdte útját, ahol további fegyvereket sürgetett. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy Zelenszkij nem békét keres, hanem a konfliktus eszkalációjára törekszik. 

Moszkva ugyanakkor világossá tette: a Nyugat által ígért biztonsági garanciák nem Ukrajna védelmét szolgálják, hanem Európa biztonságát ássák alá. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint Oroszország nem hajlandó tárgyalni semmilyen formában a külföldi katonai beavatkozásról.

Ezek nem biztonsági garanciák Ukrajna számára, hanem fenyegetést jelentenek az egész kontinensnek

– hangsúlyozta a diplomata Vlagyivosztokban a Keleti Gazdasági Fórumon, idézte a TASZSZ.

Washington ellentmondásos üzenetei

Zaharova szerint miközben Donald Trump az orosz–ukrán háború békés rendezéséről beszél, Washington újabb fegyverszállításokat hagyott jóvá. Az Egyesült Államok több mint háromezer ERAM-rakéta eladását engedélyezte Ukrajnának, ami nyíltan szembe megy a békéről szóló narratívával.

Moszkva szövetségeket épít

Oroszország eközben egyre erősebb nemzetközi támogatást tudhat maga mögött: Peking, Phenjan és gazdaságilag Újdelhi is nyíltan kiáll mellette. 

Kim Dzsong Un és Vlagyimir Putyin pekingi tárgyalásukon megerősítették, hogy Észak-Korea mindenben kész segíteni Oroszországot, „testvéri kötelességből”.

„A jobb lapok az oroszok kezében vannak”

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója úgy fogalmazott:

Minél tovább tart ez a háború, annál inkább az oroszok kerülnek előnybe. Moszkva megmutatta, hogy neki is vannak szövetségesei, és nincs oka siettetni a békét. Zelenszkij európai körútja azt a képet próbálja sugallni, hogy Kijevnek sok támogatója van, de a valóság az, hogy Amerika nélkül Európa ezt nem bírja sokáig.

A szakértő szerint Washington valódi célja, hogy lezárja az ukrán frontot, és Kínára összpontosíthasson. Zelenszkij ezzel szemben a nyugati közvélemény elégedetlensége ellenére is újabb forrásokat próbál kicsikarni.

Fogy a nyugati türelem

A háború költségeit viselő nyugati társadalmakban egyre nő az elégedetlenség, és mind több ország vezetése kénytelen felismerni: Kijev finanszírozása hosszú távon tarthatatlan. 

A kérdés már csak az, meddig tart még ki a Nyugat türelme – és mikor ismeri be, hogy a jobb lapok Oroszország kezében vannak.

– fogalmazott a szakértő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!