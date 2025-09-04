Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem áll le: újabb európai körútra indult, hogy szövetségeseitől újabb fegyvereket és támogatást szerezzen be a háború folytatásához. Az ukrán vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a fronton ne álljon meg a vérontás, miközben egyre kevesebb nyugati ország hajlandó önteni a pénzt a „fekete lyuknak” számító Kijevbe.

Bart De Wever belga miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke, Alexander Stubb finn elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Steve Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja, Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Dick Schoof, Hollandia leköszönő miniszterelnöke a hajlandók koalíciója csúcstalálkozóján, az Élysée-palotában, Párizsban, 2025. szeptember 4-én (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Zelenszkij folytatná a háborút

Az ukrán elnök Koppenhágában kezdte útját, ahol további fegyvereket sürgetett. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy Zelenszkij nem békét keres, hanem a konfliktus eszkalációjára törekszik.

Moszkva ugyanakkor világossá tette: a Nyugat által ígért biztonsági garanciák nem Ukrajna védelmét szolgálják, hanem Európa biztonságát ássák alá. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint Oroszország nem hajlandó tárgyalni semmilyen formában a külföldi katonai beavatkozásról.

Ezek nem biztonsági garanciák Ukrajna számára, hanem fenyegetést jelentenek az egész kontinensnek

– hangsúlyozta a diplomata Vlagyivosztokban a Keleti Gazdasági Fórumon, idézte a TASZSZ.

Washington ellentmondásos üzenetei

Zaharova szerint miközben Donald Trump az orosz–ukrán háború békés rendezéséről beszél, Washington újabb fegyverszállításokat hagyott jóvá. Az Egyesült Államok több mint háromezer ERAM-rakéta eladását engedélyezte Ukrajnának, ami nyíltan szembe megy a békéről szóló narratívával.

CBS: Trump commits to pursuing Russia-Ukraine peace: They are "not ready yet," but "something is going to happen."



President Trump characterized his position as both realistic and optimistic: “something is going to happen. We are going to get it done." 🕊️https://t.co/NMm0jqQLN5 — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) September 4, 2025

Moszkva szövetségeket épít

Oroszország eközben egyre erősebb nemzetközi támogatást tudhat maga mögött: Peking, Phenjan és gazdaságilag Újdelhi is nyíltan kiáll mellette.

Kim Dzsong Un és Vlagyimir Putyin pekingi tárgyalásukon megerősítették, hogy Észak-Korea mindenben kész segíteni Oroszországot, „testvéri kötelességből”.

„A jobb lapok az oroszok kezében vannak”

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója úgy fogalmazott:

Minél tovább tart ez a háború, annál inkább az oroszok kerülnek előnybe. Moszkva megmutatta, hogy neki is vannak szövetségesei, és nincs oka siettetni a békét. Zelenszkij európai körútja azt a képet próbálja sugallni, hogy Kijevnek sok támogatója van, de a valóság az, hogy Amerika nélkül Európa ezt nem bírja sokáig.

A szakértő szerint Washington valódi célja, hogy lezárja az ukrán frontot, és Kínára összpontosíthasson. Zelenszkij ezzel szemben a nyugati közvélemény elégedetlensége ellenére is újabb forrásokat próbál kicsikarni.