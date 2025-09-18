Súlyos kijelentést tett Zelenszkij Lengyelországról

Megdöbbentő kijelentést tett Lengyelországról egy a brit Sky News csatornának adott interjúban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij nincs nagy véleménnyel Lengyelország védelmi képességeiről (Fotó: Anadolu via AFP)

Ha nagyszabású támadás történik, természetesen nem fogják tudni megmenteni az embereket

– vonta kétségbe szövetségese védelmi képességeit Zelenszkij, írja a lengyel közszolgálati rádió.

Ukrajna elnöke szerint ezt országa friss tapasztalatai indokolják, hiszen elmondása szerint egy a napokban történt orosz légitámadás során az ukránok a bevetett nyolcszáztíz drón közül hétszázat lelőttek, ami Zelenszkij szerint „jelentős szám”. Szerinte ezt azért tudták megtenni, mert az ország légvédelme többszintű struktúrából áll, amelyben a légvédelmi egységek mellett mobil csoportok, harci repülőgépek és elfogó drónok is szerepet játszanak.

Lengyelország nincs felkészülve egy hasonlóan nagyszabású légi offenzívára – bizonygatta az ukrán elnök.

Ez nem üzenet kíván lenni lengyel barátaink felé – ők nem állnak háborúban, ezért érthető, hogy nincsenek felkészülve ilyen dolgokra

– igyekezett tompítani szavai élét Volodimir Zelenszkij.

Azonban nem mulasztotta el megjegyezni, hogy a múlt heti légtérsértés során mindössze tizenkilenc drón lépett be Lengyelország légterébe, de a lengyel légvédelem közülük csak négyet tudott lelőni.

Zeleszkij egyúttal országa segítségét is felajánlotta szövetségeseinek a katonák kiképzésében.

Ezek az államok a védelmi háború kezdete óta nagyon sokat segítettek nekünk Oroszország ellen. Most mi is továbbadhatjuk tapasztalatainkat

– mondta az ukrán államfő.