Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oroszország válaszolt Donald Trump drámai kijelentésére

Volodimir Zelenszkij

Súlyos kijelentést tett Zelenszkij Lengyelországról

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lengyelország védelmi képességeiről beszélt egy interjúban az ukrán államfő. Volodimir Zelenszkij szerint szomszédja és szövetségese nem rendelkezik megfelelő képességekkel, de Ukrajna szívesen segít.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir ZelenszkijLengyelországukrajna

Megdöbbentő kijelentést tett Lengyelországról egy a brit Sky News csatornának adott interjúban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij nincs nagy véleménnyel Lengyelország védelmi képességeiről
Zelenszkij nincs nagy véleménnyel Lengyelország védelmi képességeiről (Fotó: Anadolu via AFP)

Ha nagyszabású támadás történik, természetesen nem fogják tudni megmenteni az embereket

– vonta kétségbe szövetségese védelmi képességeit Zelenszkij, írja a lengyel közszolgálati rádió.

Ukrajna elnöke szerint ezt országa friss tapasztalatai indokolják, hiszen elmondása szerint egy a napokban történt orosz légitámadás során az ukránok a bevetett nyolcszáztíz drón közül hétszázat lelőttek, ami Zelenszkij szerint „jelentős szám”. Szerinte ezt azért tudták megtenni, mert az ország légvédelme többszintű struktúrából áll, amelyben a légvédelmi egységek mellett mobil csoportok, harci repülőgépek és elfogó drónok is szerepet játszanak.

Lengyelország nincs felkészülve egy hasonlóan nagyszabású légi offenzívára – bizonygatta az ukrán elnök.

Ez nem üzenet kíván lenni lengyel barátaink felé – ők nem állnak háborúban, ezért érthető, hogy nincsenek felkészülve ilyen dolgokra

– igyekezett tompítani szavai élét Volodimir Zelenszkij.

Azonban nem mulasztotta el megjegyezni, hogy a múlt heti légtérsértés során mindössze tizenkilenc drón lépett be Lengyelország légterébe, de a lengyel légvédelem közülük csak négyet tudott lelőni.

Zeleszkij egyúttal országa segítségét is felajánlotta szövetségeseinek a katonák kiképzésében.

Ezek az államok a védelmi háború kezdete óta nagyon sokat segítettek nekünk Oroszország ellen. Most mi is továbbadhatjuk tapasztalatainkat

– mondta az ukrán államfő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!