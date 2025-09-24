Zelenszkij most tényleg megteszi? Erre vár mindenki

Volodimir Zelenszkij az ukrán választások feltételeiről beszélt, a legfontosabb előfeltételnek a biztonság garantálását és a nemzetközi partnerek támogatását nevezte. Az ukrán elnök a Fox Newsnak adott interjúban részletesebben beszélt a választások lehetőségéről.
Zelenszkij szerint a voksolás megtartása csak biztonsági feltételek teljesülése és a nemzetközi partnerekkel kötött megállapodások alapján képzelhető el.
Például, ha fegyverszünet lesz, akkor készek vagyunk, még ha ez alkotmányunk szerint bonyolult is, meg tudjuk csinálni, ha meg tudunk egyezni partnereinkkel
– fogalmazott.
Amikor az újságíró az ukrajnai korrupcióról és az ellene való küzdelemről kérdezte, Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a korrupcióellenes reformokat a parlament többségi szavazással fogadja el – beleértve saját pártját is –, még háború idején is. Hozzátette, hogy az európai intézmények megerősítik Ukrajna korrupcióellenes intézményeinek függetlenségét. Az elnök kiemelte: a választások megtartását a polgárok biztonságának garantálásával kell összekapcsolni – írja az ukrán 24 csatorna.
A Verhovna Rada elnöke közölte, hogy Ukrajnában csak a háború befejezése után lehet választásokat tartani. Ugyanakkor különböző forgatókönyveket készítenek elő annak érdekében, hogy a folyamat minden állampolgár számára elérhető legyen.
A választásokról szóló törvénytervezet szabályozza a fronton szolgáló katonák, a külföldön tartózkodó ukrán állampolgárok szavazását, a nemzetközi megfigyelők részvételét, valamint a finanszírozás kérdéseit.
A Verhovna Rada Nemzetbiztonsági, Védelmi és Hírszerzési Bizottságának tagja ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hadiállapot megszűnése után az ország számos kihívással szembesül majd a választások megszervezése során.