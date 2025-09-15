Hírlevél

Nagyon ciki Zelenszkij - ezért nem engedik Moszkvába

Nagyon ciki Zelenszkij - ezért nem engedik Moszkvába

Az ukrán elnök nyugati partnerei miatt nem megy Moszkvába. A megszállt Herszon régió orosz kormányzója szerint nem szeretnék ha Volodimir Zelenszkij botrányt csinálna.
A megszállt ukrán Herszon régió orosz szenátora szerint az ukrán elnököt nem engedik Moszkvába. Volodimir Zelenszkij a szenátor szerint nyugati partnerei miatt nem hajlandó az orosz fővárosban tárgyalni – írja a Lenta.  

Zelenszkijt nem engedik Moszkvába
Zelenszkijt nem engedik Moszkvába 
Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas

A politikus elmagyarázta, hogy Zelenszkijt azért nem engedik be Moszkvába, hogy „ne csináljon felfordulást”. Az orosz politikus szerint „a válság kiváltó oka részben az, hogy Zelenszkij »puccsal került hatalomra«. Úgy gondolom, hogy a legmagasabb szintű találkozó lehetséges lesz, de ehhez sok előzetes munkára van szükség”.

Zelenszkij korábban már jelezte, hogy nem kíván Moszkvába menni, miután Oroszország folyamatosan támadja Ukrajnát.

 

