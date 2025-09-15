A megszállt ukrán Herszon régió orosz szenátora szerint az ukrán elnököt nem engedik Moszkvába. Volodimir Zelenszkij a szenátor szerint nyugati partnerei miatt nem hajlandó az orosz fővárosban tárgyalni – írja a Lenta.

Zelenszkijt nem engedik Moszkvába

Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas

A politikus elmagyarázta, hogy Zelenszkijt azért nem engedik be Moszkvába, hogy „ne csináljon felfordulást”. Az orosz politikus szerint „a válság kiváltó oka részben az, hogy Zelenszkij »puccsal került hatalomra«. Úgy gondolom, hogy a legmagasabb szintű találkozó lehetséges lesz, de ehhez sok előzetes munkára van szükség”.