Hülyének nézi az európaiakat Zelenszkij, így pimaszkodik az ukrán elnök

Zelenszkij arra hivatkozott, hogy az elmúlt napokban orosz pilóta nélküli repülőgépek sértették meg Lengyelország és Románia légterét.
Készen állunk partnereinket képezni az elhárításban. Mindenki látja, hogy az oroszok lehetőséget keresnek, hogy a háborút kiterjesszék Lengyelország és a balti államok területére, az orosz hadsereg Romániát is teszteli
– jelentette ki az ukrán elnök.
Zelenszkij hozzátette: Ukrajna „jelentősen költséghatékonyabb, masszívabb és szisztematikus megoldásokat” dolgozott ki a drónfenyegetésre.
A hangzatos kijelentéseket azonban érdemes óvatosan kezelni. Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő úgy fogalmazott:
Az ukrán dróntapasztalatok leginkább a frontvonalon a harcászati drónokban elérhetőek, és ezeken keresztül a védekezés is az, amivel előrébb járnak bárki másnál.
Hozzátette:
Ezek a távolsági csapások nem jelentenek sem technológiailag, sem egyéb szempontból nagy kihívásokat. Ilyen eszközei nagyon sok államnak vannak, csak nem drón, hanem cirkálórakéta vagy más fegyver formájában.
A szakértő szerint a felderítési adatok többsége nyugati forrásból származik.
Olyan nagy kiterjedésű célpontok esetén, mint egy olajfinomító vagy olajraktár, nem szükséges kifinomult felderítés.
Somkuti Bálint szerint:
Az alapvető törekvés arra irányul, hogy a frontvonalon szerzett tapasztalatokat minél jobban átültessék a NATO-csapatok gyakorlatába.
Szeptember 10-én éjjel a lengyel légvédelem több orosz drónt semmisített meg, amelyek Lengyelország és Belorusszia irányából léptek be a NATO-tagország légterébe.
A történtek után a lengyel hatóságok a NATO Alapokmányának 4. cikkelyére hivatkozva konzultációt kértek a szövetségtől. Mark Rutte NATO-főtitkár Moszkvát nevezte felelősnek az eszkalációért, és bejelentette a Keleti Őrszem hadművelet elindítását, amelyben több európai ország – köztük Nagy-Britannia, Németország és Franciaország – is részt vesz.
Somkuti Bálint felhívta a figyelmet a gyanús körülményekre.
Sok kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy ezek a könnyű, de egyáltalán nem kicsi eszközök hogy kerültek olyan helyekre, mint egy frissen szántott mező vagy egy tyúkól teteje.
A szakértő szerint mindez akár „háborús uszításként vagy a háborúra való felkészítés jeleként is értékelhető”.