Ez az, amit Zelenszkij csak kevesekkel osztott meg

Zelenszkij a „Hajlandók koalíciója” nevű szövetség vezetőivel egyeztetett, hogy a háború utáni biztonsági garanciákat kialakítsák. Egy interjúban az ukrán elnök kijelentette, hogy a jelenlegi garanciák nem elegendőek, ezért szükség van egy erős szövetségre Európa és az Egyesült Államok bevonásával – számolt be róla az Euronews.

Zelenszkij a „hajlandók koalíciója” nevű szövetség vezetőivel egyeztetett

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Zelenszkij még több szankciót akar

Az ukrán elnök a nyugati szankciókat is kritikával illette: szerinte nem elégséges a gazdasági nyomás, mert Putyinnak még mindig vannak pénzügyi tartalékai.

Európai és amerikai tisztviselők szerint Franciaország és Nagy-Britannia hónapok óta kidolgozza a biztonsági garanciák forgatókönyveit. Egy esetleges orosz–ukrán békekötés esetén az európai békefenntartók szerepét sem zárják ki, bár az európai országok megosztottak a katonai részvétel kérdésében. Franciaország és Nagy-Britannia hajlandó csapatokat küldeni, míg Németország és Olaszország már sokkal óvatosabb.

A békefenntartó erők demonstrációs célt is szolgálnának, és támogatnák az ukrán hadsereg újjáépítését és kiképzését. Emmanuel Macron szerint a csütörtöki párizsi csúcson a garanciák fő elemeiről döntöttek. Macron csütörtök délután tájékoztatja az Egyesült Államok elnökét, Donald Trumpot az elért eredményekről. Az európai vezetők azt remélik, hogy az Egyesült Államok nemcsak katonai, hanem politikai támogatást is nyújt majd Ukrajnának. Az amerikai elnök korábban közölte, hogy az amerikai csapatok továbbra is Lengyelországban maradnak, szükség esetén pedig a létszámukat is növelhetik.

A biztonsági garanciákról szóló megállapodás megkötése azonban nehéznek ígérkezik. A Kreml továbbra is elutasítja a NATO- vagy európai katonai jelenlétet Ukrajnában, és alternatívaként a kínai békefenntartók bevonását is felvetette.

Források szerint a szövetségesek három fő biztonsági garanciát terveztek Ukrajna számára: a biztosító erőt, légi járőröket és tengeri aknamentesítő erőt. Az egyik kulcskérdés továbbra is az, hogy „mit kell tenni, ha katonákat vezényelnek ki, és Oroszország tüzet nyit rájuk” – mondta egy forrás.