Ez az, amit Zelenszkij csak kevesekkel osztott meg

Zelenszkij a „Hajlandók koalíciója” nevű szövetség vezetőivel egyeztetett, hogy a háború utáni biztonsági garanciákat kialakítsák. Egy interjúban az ukrán elnök kijelentette, hogy a jelenlegi garanciák nem elegendőek, ezért szükség van egy erős szövetségre Európa és az Egyesült Államok bevonásával – számolt be róla az Euronews.
Az ukrán elnök a nyugati szankciókat is kritikával illette: szerinte nem elégséges a gazdasági nyomás, mert Putyinnak még mindig vannak pénzügyi tartalékai.
Európai és amerikai tisztviselők szerint Franciaország és Nagy-Britannia hónapok óta kidolgozza a biztonsági garanciák forgatókönyveit. Egy esetleges orosz–ukrán békekötés esetén az európai békefenntartók szerepét sem zárják ki, bár az európai országok megosztottak a katonai részvétel kérdésében. Franciaország és Nagy-Britannia hajlandó csapatokat küldeni, míg Németország és Olaszország már sokkal óvatosabb.
A békefenntartó erők demonstrációs célt is szolgálnának, és támogatnák az ukrán hadsereg újjáépítését és kiképzését. Emmanuel Macron szerint a csütörtöki párizsi csúcson a garanciák fő elemeiről döntöttek. Macron csütörtök délután tájékoztatja az Egyesült Államok elnökét, Donald Trumpot az elért eredményekről. Az európai vezetők azt remélik, hogy az Egyesült Államok nemcsak katonai, hanem politikai támogatást is nyújt majd Ukrajnának. Az amerikai elnök korábban közölte, hogy az amerikai csapatok továbbra is Lengyelországban maradnak, szükség esetén pedig a létszámukat is növelhetik.
A biztonsági garanciákról szóló megállapodás megkötése azonban nehéznek ígérkezik. A Kreml továbbra is elutasítja a NATO- vagy európai katonai jelenlétet Ukrajnában, és alternatívaként a kínai békefenntartók bevonását is felvetette.
Források szerint a szövetségesek három fő biztonsági garanciát terveztek Ukrajna számára: a biztosító erőt, légi járőröket és tengeri aknamentesítő erőt. Az egyik kulcskérdés továbbra is az, hogy „mit kell tenni, ha katonákat vezényelnek ki, és Oroszország tüzet nyit rájuk” – mondta egy forrás.
Zelenszkij korábban Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével is egyeztetett:
Ukrajna európai uniós tagságát biztonsági garanciának tekintjük.
Az ukrán elnök ezt a Telegramon úgy fogalmazott:
Beszéltem az Európai Tanács elnökével (...). Megvitattuk a biztonsági garanciák kidolgozását. Jelenleg folyik a vonatkozó munka az összes komponens véglegesítésére. A garanciák három blokkból fognak állni. Ukrajna európai uniós tagságát az egyik fő elemnek tekintjük. Arra számítunk, hogy hamarosan Moldovával egyidejűleg haladást érünk el ebben a kérdésben.
A felek abban is megállapodtak, hogy a közeljövőben Ukrajnában találkoznak. Az államfő hangsúlyozta: Ukrajna többször is kijelentette, hogy készen áll egy vezetői szintű találkozóra, amelyet Trump elnökkel és európai partnereinkkel is megvitattak. Zelenszkij szerint azonban Ukrajna nem látja ugyanezen készség jeleit Oroszország részéről. Az elnök hangsúlyozta, hogy ezért kell nyomást gyakorolni Oroszországra. Ukrajna különösen azt várja, hogy az Európai Unió 19. szankciócsomagja valóban erős lesz – írta meg az Ukrinform.
Zelenszkij és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén egyeztettek az uniós tagság kapcsán.
a közeljövőben pozitív döntésre számítunk
– erről Zelenszkij maga tájékoztatott az X oldalán.
Szó esett az európai integrációs utunkról, valamint Ukrajna és Moldova számára a tárgyalási klaszterek egyidejű megnyitásáról is. A közeljövőben pozitív döntésre számítunk.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Zelenszkij Dániában is az uniós csatlakozást erőltette.