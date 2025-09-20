Egyre durvább a helyzet a fronton: Ukrajna a szövetségesei nélkül halálra van ítélve

Az orosz–ukrán fronton az elmúlt napokban Ukrajna kisebb területeket foglalt vissza Donyeck régióban, miközben az orosz erők lassan, de folyamatosan előrenyomulnak több frontszakaszon, Donyeck, Zaporizsja és Dnyipropetrovszk környékén. Zelenszkij eközben újabb támogatást követel.

2025. szeptember 18-án, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ukrán katonákkal a frontvonalban egy ismeretlen helyszínen a donyecki régióban (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Mindkét fél aktívan alkalmaz drónokat: Ukrajna orosz stratégiai infrastruktúrákat támad, Oroszország pedig az ukrán logisztikai és lakott területeket célozza. A Lengyelországban történt drón- és rakétaincidensek miatt a NATO keleti szárnyán is fokozott a készültség, miközben a civil áldozatok száma is nő.

Zelenszkij: havi tízmilliárd dollárra van szükség

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elmúlt napokban kijelentette: évente legalább 120 milliárd dollárra van szüksége Ukrajnának a hadsereg fenntartásához és az ország működtetéséhez. Ennek felét Kijev külföldi partnerektől várja, miközben a 2026-os költségvetésben már most 16 milliárd dolláros hiány mutatkozik.

A Kyiv Post szerint az ukrán kormány kész 60 milliárd dollárt saját forrásból biztosítani, de a fennmaradó részre nyugati támogatást vár.

Az Európai Unió eközben új mechanizmust dolgoz ki, amely lehetővé tenné a 170 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyon felhasználását, ám mindez kölcsön formájában valósulna meg, amit Ukrajnának később vissza kellene fizetnie.

Drónháború és határincidensek

A frontvonalakon mindkét fél egyre nagyobb arányban használ drónokat. Az orosz támadások elsősorban az ukrán vasúti és energetikai infrastruktúrát célozzák, míg az ukrán oldal mélyen Oroszország területére is indít műveleteket.

A helyzet feszültségét mutatja, hogy orosz drónok ismét átlépték a lengyel határt, ami miatt Varsó fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be. Lengyelország közölte: az elmúlt napokban egy házat is találat ért, amelyet mint kiderült egy lengyel F–16-os rakétája rongált meg, miközben orosz drónt próbáltak megsemmisíteni.

Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes szeptember 12-én az ENSZ Biztonsági Tanácsában még az oroszokat tette felelőssé a károkért, és egy fotót is bemutatott a megrongálódott épületről.

Az EU védelmi biztosa egy „drónfal” létrehozásáról tárgyal a keleti tagállamokkal, amely a teljes NATO-keleti szárny védelmét szolgálná.