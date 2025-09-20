Egyre durvább a helyzet a fronton: Ukrajna a szövetségesei nélkül halálra van ítélve

Az orosz–ukrán fronton az elmúlt napokban Ukrajna kisebb területeket foglalt vissza Donyeck régióban, miközben az orosz erők lassan, de folyamatosan előrenyomulnak több frontszakaszon, Donyeck, Zaporizsja és Dnyipropetrovszk környékén. Zelenszkij eközben újabb támogatást követel.
Mindkét fél aktívan alkalmaz drónokat: Ukrajna orosz stratégiai infrastruktúrákat támad, Oroszország pedig az ukrán logisztikai és lakott területeket célozza. A Lengyelországban történt drón- és rakétaincidensek miatt a NATO keleti szárnyán is fokozott a készültség, miközben a civil áldozatok száma is nő.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elmúlt napokban kijelentette: évente legalább 120 milliárd dollárra van szüksége Ukrajnának a hadsereg fenntartásához és az ország működtetéséhez. Ennek felét Kijev külföldi partnerektől várja, miközben a 2026-os költségvetésben már most 16 milliárd dolláros hiány mutatkozik.
A Kyiv Post szerint az ukrán kormány kész 60 milliárd dollárt saját forrásból biztosítani, de a fennmaradó részre nyugati támogatást vár.
Az Európai Unió eközben új mechanizmust dolgoz ki, amely lehetővé tenné a 170 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyon felhasználását, ám mindez kölcsön formájában valósulna meg, amit Ukrajnának később vissza kellene fizetnie.
A frontvonalakon mindkét fél egyre nagyobb arányban használ drónokat. Az orosz támadások elsősorban az ukrán vasúti és energetikai infrastruktúrát célozzák, míg az ukrán oldal mélyen Oroszország területére is indít műveleteket.
A helyzet feszültségét mutatja, hogy orosz drónok ismét átlépték a lengyel határt, ami miatt Varsó fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be. Lengyelország közölte: az elmúlt napokban egy házat is találat ért, amelyet mint kiderült egy lengyel F–16-os rakétája rongált meg, miközben orosz drónt próbáltak megsemmisíteni.
Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes szeptember 12-én az ENSZ Biztonsági Tanácsában még az oroszokat tette felelőssé a károkért, és egy fotót is bemutatott a megrongálódott épületről.
Az EU védelmi biztosa egy „drónfal” létrehozásáról tárgyal a keleti tagállamokkal, amely a teljes NATO-keleti szárny védelmét szolgálná.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint a konfliktus nem enyhül, hanem egyre mélyebbé válik.
Zelenszkij kijelentései – a 120 milliárd dolláros éves igény, a hiány pótlására várt nyugati források – jól mutatják, hogy Ukrajna hosszú évekre rendezkedik be a háború folytatására.
A szakértő hozzátette: az ukrán elnök már nemcsak anyagi támogatást kér, hanem politikai nyomásgyakorlást is alkalmaz, például azzal, hogy az Oroszországban élő tatárokat és baskírokat szólítja fel Moszkva gyengítésére.
Ez a retorika a Kreml számára elfogadhatatlan, és könnyen újabb eszkalációhoz vezethet.
Nógrádi György ugyanakkor szkeptikus a nyugati sajtóban hangoztatott számokkal kapcsolatban:
Ukrajna több mint egymillió orosz halottról, sebesültről és eltűntről beszél, de ez a nyugati titkosszolgálatok szerint is túlzó adat.
Jelenleg az látható, hogy nem kifelé megyünk a konfliktusból, hanem inkább befelé. A harctéren az orosz hadsereg lassan, de halad előre. Zelenszkij időről időre bejelenti, hogy egy-egy kisebb falut vagy várost visszafoglaltak, de ez kevés
– mutatott rá.
Az orosz–ukrán háború a jelek szerint nem a béke, hanem a hosszú távú eszkaláció irányába halad. Ukrajna hatalmas forrásokat igényel, a Nyugat anyagilag kifáradt, mégis újabb támogatási mechanizmusokat épít ki.
Jelenleg a legfontosabb kérdés az orosz–ukrán háborúban, hogy mi lesz a titkos orosz–amerikai tárgyalás kimenetele és hogy leül egy ismét egymással Trump és Putyin, és ők ketten meg tudnak-e állapodni
– összegezte Nógrádi György.
Richard Moore, az MI6 leköszönő vezetője azonban arra figyelmeztetett, hogy „nincs bizonyítéka” annak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek bármilyen érdeke fűződik egy tárgyalásos békéhez Ukrajna kapitulációján kívül.