Zelenszkij reméli, hogy legközelebb már Ukrajna az Európai Unió tagja lesz

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök António Costával, az Európai Tanács elnökével egyeztetett. Zelenszkij bejegyzése szerint a fő téma Ukrajna részvétele volt az európai kezdeményezésekbe.

Zelenszkij szerint tartalmas beszélgetést folytattak

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Ukrajna nagyra értékeli a népünkkel való szolidaritást és a rendíthetetlen támogatást

– fogalmazott Zelenszkij a találkozó után.

Az ukrán elnök egyúttal kiemelte, hogy reméli a következő ungvári találkozó során már nem ukrán–EU határon, hanem az Európai Unión belül fognak találkozni. Tegnap egyébként Costa is ott volt Párizsban a „hajlandó koalíciójának” ülésén.

Zelenszkij egyébként a találkozón hazánkról is szót ejtett, amely kapcsán azt mondta: érthetetlen, Magyarország miért nem támogatja Ukrajna csatalakozását az Európai Unióba, miután azt Moszkva sem utasítja el.

Ennek kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt aki hangsúlyozta: Zelenszkij fordítva ül a lovon, miután hazánknak továbbra sem Moszkva mondja meg hogy mit tegyen. A külügyminiszter egyúttal hangsúlyozta: a magyar kormányt továbbra is a magyar emberek véleménye érdekli csak.