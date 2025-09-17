Az orosz hírügynökségek szerint az ukrán fegyveres erők (AFU) ismételten megpróbálták átkelni a Dnyeperen, de eddig minden kísérletük kudarcba fulladt. Az orosz védelmi erők sikeresen meghiúsították ezeket a próbálkozásokat, jelentős veszteségeket okozva az ukrán csapatoknak. Zelenszkij ukrán elnöknek és körének úgy tűnik nem számít az emberveszteség, csak a rivaldafény.

Zelenszkij imádja a kamerát (Fotó: AFP)

Az orosz média egy meg nem nevezett biztonsági forrásra hivatkozva közölte:

Ezek a kísérletek [a Dnyeperen való átkelésre] előfordulnak, de mind sikertelenül végződnek. Csapataink minden próbálkozást előre felfedeznek és nehézségek nélkül megsemmisítenek.

Zelenszkij és katonái szeretik a médiafigyelmet

Az orosz forrás szerint ezek a műveletek nem túl gyakoriak, és főként médiafigyelmet céloznak. Az ukrán erők kisebb csónakokat és motorcsónakokat használnak az átkelési kísérletekhez.

Ezek a műveletek inkább a médiavisszhang miatt történnek, nem valódi katonai célból. Az eredmény azonban mindig ugyanaz – az ellenség súlyos veszteségeket szenved

– tette hozzá a forrás.

Katonai szakértők szerint a Dnyeperen való átkelés rendkívül kockázatos vállalkozás, különösen a jelenlegi konfliktushelyzetben. Az ukrán hadvezetés egyelőre nem reagált ezekre az állításokra.

A konfliktus ezen szakaszában a Dnyeper kulcsfontosságú természetes határvonalat jelent a szemben álló felek között. Az átkelés lehetősége döntő stratégiai előnyt jelentene az ukrán erőknek, de az orosz légierő és tüzérség erős jelenléte miatt ez rendkívül nehéz feladat.

Az orosz-ukrán háború kapcsán korábban arról is írtunk, hogy a lengyel elnök, Karol Nawrocki szerint Lengyelországnak lehetősége kell, hogy legyen külföldi nukleáris fegyverek elhelyezésére a területén.