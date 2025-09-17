Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Így ismerhetjük fel, hogy nagy a baj: a legveszélyesebb betegség egyedi tünetekkel jelentkezik

katona

Zelenszkijnek a rivaldafény a legfontosabb, a katonák élete nem számít

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz védelmi erők jelentése szerint az ukrán hadsereg ismételt próbálkozásai a Dnyeper folyón való átkelésre sikertelenül végződtek. A konfliktus ezen kulcsfontosságú frontszakaszán az orosz csapatok állítólag minden ukrán kísérletet meghiúsítottak, jelentős veszteségeket okozva az ellenségnek. Katonai szakértők szerint a széles folyón való átkelés rendkívül kockázatos vállalkozás a jelenlegi háborús körülmények között. Volodimir Zelenszkij és az ukrán vezetők a médiamegjelenések miatt erőltetik a halálos vállalkozást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
katonaorosz-ukrán háborúlégierőZelenszkijhadsereg

Az orosz hírügynökségek szerint az ukrán fegyveres erők (AFU) ismételten megpróbálták átkelni a Dnyeperen, de eddig minden kísérletük kudarcba fulladt. Az orosz védelmi erők sikeresen meghiúsították ezeket a próbálkozásokat, jelentős veszteségeket okozva az ukrán csapatoknak. Zelenszkij ukrán elnöknek és körének úgy tűnik nem számít az emberveszteség, csak a rivaldafény.

Zelenszkij imádja a kamerát (Fotó: AFP)
Zelenszkij imádja a kamerát (Fotó: AFP)

Az orosz média egy meg nem nevezett biztonsági forrásra hivatkozva közölte: 

Ezek a kísérletek [a Dnyeperen való átkelésre] előfordulnak, de mind sikertelenül végződnek. Csapataink minden próbálkozást előre felfedeznek és nehézségek nélkül megsemmisítenek.

Zelenszkij és katonái szeretik a médiafigyelmet

Az orosz forrás szerint ezek a műveletek nem túl gyakoriak, és főként médiafigyelmet céloznak. Az ukrán erők kisebb csónakokat és motorcsónakokat használnak az átkelési kísérletekhez. 

Ezek a műveletek inkább a médiavisszhang miatt történnek, nem valódi katonai célból. Az eredmény azonban mindig ugyanaz – az ellenség súlyos veszteségeket szenved

 – tette hozzá a forrás.

Katonai szakértők szerint a Dnyeperen való átkelés rendkívül kockázatos vállalkozás, különösen a jelenlegi konfliktushelyzetben. Az ukrán hadvezetés egyelőre nem reagált ezekre az állításokra. 

A konfliktus ezen szakaszában a Dnyeper kulcsfontosságú természetes határvonalat jelent a szemben álló felek között. Az átkelés lehetősége döntő stratégiai előnyt jelentene az ukrán erőknek, de az orosz légierő és tüzérség erős jelenléte miatt ez rendkívül nehéz feladat.

Az orosz-ukrán háború kapcsán korábban arról is írtunk, hogy a lengyel elnök, Karol Nawrocki szerint Lengyelországnak lehetősége kell, hogy legyen külföldi nukleáris fegyverek elhelyezésére a területén.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!