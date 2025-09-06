Hírlevél

Rendkívüli

Vlagyimir Putyin megegyezett Trumppal

Zelenszkij

Zelenszkij harmadszor is visszautasította Putyint

1 órája
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét elutasította Vlagyimir Putyin meghívását egy moszkvai találkozóra, és ehelyett Kijevbe invitálta az orosz államfőt. Az ukrán elnöknek nem akaródzik Moszkvába menni.
Zelenszkij

Zelenszkij erről az amerikai ABC News-nak adott interjúban beszélt szeptember 4-én.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij (Fotó: Képernyőkép)

Nem mehetek Moszkvába, miközben hazámat nap mint nap rakétacsapások érik

– mondta Zelenszkij egy Kárpátalján lerombolt üzem romjai előtt, amely az ukrán fél szerint háztartási gépeket gyártott, írta a Lenta.ru.

Zelenszkij nem, Putyin kész lenne tárgyalni

Az orosz elnök korábban jelezte: kész közvetlen tárgyalásokat folytatni Zelenszkijjel, és százszázalékos biztonsági garanciát ígért számára Moszkvában. A Kreml hangsúlyozta, hogy a meghívás célja a párbeszéd, nem pedig az ukrán fél kapitulációjának kikényszerítése.

Az orosz parlament külügyi bizottságának tagja, Dmitrij Belik a meghívást „a béke próbájának” nevezte. Mint mondta, ha Zelenszkij valóban békét akarna, a találkozó helyszíne nem lenne számára akadály.

NATO-katonák Ukrajnában?

Miközben Zelenszkij visszautasította a moszkvai látogatást, kijelentette: NATO-tagállamok több ezer katonájának ukrajnai állomásoztatásáról folynak tárgyalások. A terv szerint nem néhány tucat, hanem nagyszámú kontingens érkezne az országba.

Moszkva figyelmeztetett: minden NATO-katona, aki Ukrajna területére lép, az orosz hadsereg számára legitim célpontnak minősül.

A nyugati szövetségesek ugyanakkor óvatosan reagáltak. Markus Söder bajor miniszterelnök például „megvalósíthatatlannak” nevezte az elképzelést, mivel a Bundeswehr jelenleg ereje határán működik. Lengyelország, Olaszország, Románia, Japán és Horvátország szintén jelezte, hogy nem nem hajlandók veszélyeztetni katonáik életét.

 

 

