Zelenszkij harmadszor is visszautasította Putyint

Zelenszkij erről az amerikai ABC News-nak adott interjúban beszélt szeptember 4-én.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: Képernyőkép)

Nem mehetek Moszkvába, miközben hazámat nap mint nap rakétacsapások érik

– mondta Zelenszkij egy Kárpátalján lerombolt üzem romjai előtt, amely az ukrán fél szerint háztartási gépeket gyártott, írta a Lenta.ru.

Zelenszkij nem, Putyin kész lenne tárgyalni

Az orosz elnök korábban jelezte: kész közvetlen tárgyalásokat folytatni Zelenszkijjel, és százszázalékos biztonsági garanciát ígért számára Moszkvában. A Kreml hangsúlyozta, hogy a meghívás célja a párbeszéd, nem pedig az ukrán fél kapitulációjának kikényszerítése.

Az orosz parlament külügyi bizottságának tagja, Dmitrij Belik a meghívást „a béke próbájának” nevezte. Mint mondta, ha Zelenszkij valóban békét akarna, a találkozó helyszíne nem lenne számára akadály.

NATO-katonák Ukrajnában?

Miközben Zelenszkij visszautasította a moszkvai látogatást, kijelentette: NATO-tagállamok több ezer katonájának ukrajnai állomásoztatásáról folynak tárgyalások. A terv szerint nem néhány tucat, hanem nagyszámú kontingens érkezne az országba.

Moszkva figyelmeztetett: minden NATO-katona, aki Ukrajna területére lép, az orosz hadsereg számára legitim célpontnak minősül.

A nyugati szövetségesek ugyanakkor óvatosan reagáltak. Markus Söder bajor miniszterelnök például „megvalósíthatatlannak” nevezte az elképzelést, mivel a Bundeswehr jelenleg ereje határán működik. Lengyelország, Olaszország, Románia, Japán és Horvátország szintén jelezte, hogy nem nem hajlandók veszélyeztetni katonáik életét.