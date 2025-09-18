Hírlevél

Zelenszkij

Zelenszkij vázolta terveit – így folytatná tovább a háborút

1 órája
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozatában két forgatókönyvet vázolt fel az orosz–ukrán konfliktus jövőjére vonatkozóan. A Strana.ua beszámolója szerint a kijevi vezetés attól függően dönt a további lépésekről, hogy miként alakul a helyzet a frontvonalon a következő hónapokban.
Zelenszkij egy rendezvényen a háború lezárásáról beszélt.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a jaltai Európai Stratégiai éves találkozón beszél Kijevben (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Az „A” terv számunkra az, hogy még ebben az évben lezárjuk a háborút. A „B” terv pedig az, hogy találjunk 120 milliárd dollárt

– fogalmazott.

Az ukrán elnök hozzátette: a jövő évi költségvetésben már elkülönítettek 60 milliárd dollárt a háború folytatására, ugyanakkor további 60 milliárd előteremtése még megoldandó feladat, írja a RIA Novosztyi.

Zelenszkij a szövetségeseiben bízik

Közben a Reuters keddi értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja jóváhagyta az első, NATO-szövetségesek által finanszírozott katonai segélycsomagot Ukrajna számára. A Fehér Ház hivatalosan nem erősítette meg az információt.

Korábban, augusztus elején, Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter jelentette be, hogy az Egyesült Államok és a NATO új támogatási mechanizmust indít PURL néven, amelynek célja a fegyverszállítások felgyorsítása az egyes tagországok önkéntes hozzájárulása révén.

Moszkva figyelmeztet

Az orosz vezetés következetesen bírálja a nyugati fegyverszállításokat. Moszkva szerint ezek nemcsak akadályozzák a békés rendezést, hanem közvetlenül bevonják a NATO-országokat a konfliktusba, és „veszélyes játéknak” minősülnek.

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 16: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov speaks during a press conference ahead of the Intervision contest, an international song contest prepared as an alternative to “Eurovision', in Moscow, Russia on September 16, 2025. Sefa Karacan / Anadolu (Photo by SEFA KARACAN / Anadolu via AFP)
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: Anadolu/AFP Sefa Karacan)

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter többször hangsúlyozta, hogy minden olyan szállítmány, amely fegyvert tartalmaz Ukrajna számára, legitim célpontnak tekinthető az orosz hadsereg számára. A Kreml álláspontja szerint a nyugati fegyvertámogatás csak hátráltatja a tárgyalásokat, és súlyos következményekhez vezethet. 

