Zelenszkij vázolta terveit – így folytatná tovább a háborút

Zelenszkij egy rendezvényen a háború lezárásáról beszélt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a jaltai Európai Stratégiai éves találkozón beszél Kijevben (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Az „A” terv számunkra az, hogy még ebben az évben lezárjuk a háborút. A „B” terv pedig az, hogy találjunk 120 milliárd dollárt

– fogalmazott.

Az ukrán elnök hozzátette: a jövő évi költségvetésben már elkülönítettek 60 milliárd dollárt a háború folytatására, ugyanakkor további 60 milliárd előteremtése még megoldandó feladat, írja a RIA Novosztyi.

Zelenszkij a szövetségeseiben bízik

Közben a Reuters keddi értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja jóváhagyta az első, NATO-szövetségesek által finanszírozott katonai segélycsomagot Ukrajna számára. A Fehér Ház hivatalosan nem erősítette meg az információt.

Korábban, augusztus elején, Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter jelentette be, hogy az Egyesült Államok és a NATO új támogatási mechanizmust indít PURL néven, amelynek célja a fegyverszállítások felgyorsítása az egyes tagországok önkéntes hozzájárulása révén.

Moszkva figyelmeztet

Az orosz vezetés következetesen bírálja a nyugati fegyverszállításokat. Moszkva szerint ezek nemcsak akadályozzák a békés rendezést, hanem közvetlenül bevonják a NATO-országokat a konfliktusba, és „veszélyes játéknak” minősülnek.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: Anadolu/AFP Sefa Karacan)

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter többször hangsúlyozta, hogy minden olyan szállítmány, amely fegyvert tartalmaz Ukrajna számára, legitim célpontnak tekinthető az orosz hadsereg számára. A Kreml álláspontja szerint a nyugati fegyvertámogatás csak hátráltatja a tárgyalásokat, és súlyos következményekhez vezethet.