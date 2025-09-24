Zelenszkij: Trump elszánt a háború lezárására

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en elemezte Donald Trumppal történt tárgyalását.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: AFP

Nagyon eredményes megbeszélést folytattunk az ENSZ-közgyűlés margóján az amerikai elnökkel, és köszönöm Trump elnöknek ezt a lehetőséget. Nagyra értékelem továbbá, hogy országaink first ladyjei is találkoztak, hogy megvitassák az oroszok által elhurcolt ukrán gyerekek sorsát

– írta Zelenszkij.

We had a productive meeting with @POTUS on the sidelines of UNGA, and I thank President Trump for this opportunity. I also deeply appreciate the meeting between the First Ladies of our countries, @FLOTUS and @ZelenskaUA, to discuss the fate of Ukrainian children.



Today, there… https://t.co/KMZuOfAjiv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2025

Ma kiemelt figyelem irányult arra, hogyan lehet visszahozni az Oroszország által elrabolt gyerekeket, és miként támogathatjuk az élet védelmében tett erőfeszítéseinket. Több ígéretes ötletet is megvitattunk a béke előmozdítására, és remélem, hogy ezek gyors eredményt hoznak. Külön beszéltünk a már jól működő PURL-kezdeményezésről és az ebben a keretben megvalósítható további projektekről”

– írta.

„Hálás vagyok Trump elnöknek az Egyesült Államokkal folytatott erős együttműködésért. Az elnök úr egyértelműen érti a helyzetet, és jól tájékozott a háború minden aspektusával kapcsolatban. Nagyra értékeljük az elszántságát abban, hogy segítsen véget vetni ennek a háborúnak. Köszönöm!” – zárta bejegyzését az ukrán elnök.

Donald Trump vámok „nagyon erős” körét helyezte kilátásba Oroszországgal szemben, de ehhez Európától is hasonlóan hatásos lépéseket vár – az amerikai elnök erről az ENSZ Közgyűlésének általános vitáján tartott felszólalásában beszélt kedden New Yorkban.

Arra az esetre, ha Oroszország nem áll készen, hogy megállapodjon a háború befejezéséről, az Egyesült Államok teljes mértékben felkészült vámok nagyon erős körének bevezetésére, amelyek megállítanák a vérontást, és azt gondolom, hogy nagyon gyorsan

– fogalmazott Donald Trump. Az elnök kifejtette: ahhoz, hogy az általa kilátásba helyezett vámok hatásosak legyenek, az európai országoknak ugyanolyan intézkedéseket kellene megtenniük, mint, amelyeket az Egyesült Államok tervez. Donald Trump felszólalásában ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy India és Kína, mint az orosz energiahordozók elsőszámú vásárlói, az elsődleges finanszírozói az Oroszország által viselt háborúnak.

Az amerikai elnök megismételte, hogy az ukrajnai háború lezárásának elérését sokkal könnyebbnek gondolta, amit arra alapozott, hogy mindig jó kapcsolatokat ápolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Egyben megismételte azt a véleményét, hogy az orosz-ukrán háború soha nem tört volna ki, amennyiben 2022-ben ő az Egyesült Államok elnöke.

Donald Trump az ENSZ-közgyűlés keretében rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A tárgyalás előtt arra az újságírói kérdésre, hogy mi lenne az üzenete Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, aki elutasítja az orosz olajvásárlás leállítását, Donald Trump azt mondta, hogy a magyar miniszterelnök a barátja, akivel nem beszélt erről, majd kilátásba helyezte, hogy beszél Orbán Viktorral az energiavásárlásról.