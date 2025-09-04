Zelenszkij: Ukrajna EU-tagsága a biztonsági garanciák fő pontja

Zelenszkij elmondta: telefonon egyeztetett Luís Montenegro portugál miniszterelnökkel.

Zelenszkij megerősítette, hogy szeptember 4-én Párizsban tartják a Hajlandók Koalíciója találkozóját (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

Portugália a teljes körű háború kezdete óta támogat minket, és mi Ukrajnában ezt valóban érezzük. Hálámat fejeztem ki minden segítségért – beleértve a védelmi támogatást

– mondta az elnök.

A vezetők megvitatták a diplomáciai erőfeszítéseket, valamint az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák kidolgozását.

Csütörtökön ülésezik a Hajlandók Koalíciója, ahol áttekintjük a biztonság garantálására kidolgozott javaslatokat. Számítunk Portugália részvételére is. Úgy gondoljuk, hogy a biztonsági garanciák egyik legfontosabb eleme Ukrajna EU-tagsága

– hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán elnök és a portugál kormányfő egyeztettek a portugál üzleti szféra részvételéről az ukrán gazdaság újjáépítésében, valamint a közös dróngyártás lehetőségéről is – írja az RBK-Ukraine.

I spoke with the Prime Minister of Portugal @LMontenegro_PT.



Portugal has supported us since the very beginning of this full-scale war, and we in Ukraine truly feel it. I expressed our thanks for all the assistance provided, including defense aid and funding for the Schools of… pic.twitter.com/PtULSz4GKu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2025

„Megállapodtunk abban, hogy szakértői csapataink részletesen áttekintik az együttműködés minden lehetséges formáját. Meghívtam a miniszterelnököt Ukrajnába” – tette hozzá Zelenszkij.

A Hajlandók Koalíciójának találkozója

Szeptember 4-én, csütörtökön több európai ország vezetője Párizsban gyűlik össze, hogy megvitassák Ukrajna biztonsági garanciáit.

Az európai vezetők, akik augusztus 18-án Washingtonban már tárgyaltak Donald Trump amerikai elnökkel, most Emmanuel Macron francia államfő meghívására találkoznak újra.

A résztvevők között lesz Friedrich Merz német kancellár, Sir Keir Starmer brit miniszterelnök, Mark Rutte NATO-főtitkár, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A megbeszélésen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz.

A találkozót az Élysée-palotában Macron és Starmer vezeti. A francia elnök közölte: a mai napon Ruttéval is egyeztetett az előkészületekről.