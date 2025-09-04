Zelenszkij: Ukrajna EU-tagsága a biztonsági garanciák fő pontja

Zelenszkij elmondta: telefonon egyeztetett Luís Montenegro portugál miniszterelnökkel.
Portugália a teljes körű háború kezdete óta támogat minket, és mi Ukrajnában ezt valóban érezzük. Hálámat fejeztem ki minden segítségért – beleértve a védelmi támogatást
– mondta az elnök.
A vezetők megvitatták a diplomáciai erőfeszítéseket, valamint az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák kidolgozását.
Csütörtökön ülésezik a Hajlandók Koalíciója, ahol áttekintjük a biztonság garantálására kidolgozott javaslatokat. Számítunk Portugália részvételére is. Úgy gondoljuk, hogy a biztonsági garanciák egyik legfontosabb eleme Ukrajna EU-tagsága
– hangsúlyozta Zelenszkij.
Az ukrán elnök és a portugál kormányfő egyeztettek a portugál üzleti szféra részvételéről az ukrán gazdaság újjáépítésében, valamint a közös dróngyártás lehetőségéről is – írja az RBK-Ukraine.
„Megállapodtunk abban, hogy szakértői csapataink részletesen áttekintik az együttműködés minden lehetséges formáját. Meghívtam a miniszterelnököt Ukrajnába” – tette hozzá Zelenszkij.
Szeptember 4-én, csütörtökön több európai ország vezetője Párizsban gyűlik össze, hogy megvitassák Ukrajna biztonsági garanciáit.
Az európai vezetők, akik augusztus 18-án Washingtonban már tárgyaltak Donald Trump amerikai elnökkel, most Emmanuel Macron francia államfő meghívására találkoznak újra.
A résztvevők között lesz Friedrich Merz német kancellár, Sir Keir Starmer brit miniszterelnök, Mark Rutte NATO-főtitkár, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A megbeszélésen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz.
A találkozót az Élysée-palotában Macron és Starmer vezeti. A francia elnök közölte: a mai napon Ruttéval is egyeztetett az előkészületekről.