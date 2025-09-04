Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna durva dolgot tett: erre ébredt Oroszország

Zelenszkij

Zelenszkij: Ukrajna EU-tagsága a biztonsági garanciák fő pontja

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy szeptember 4-én Párizsban tartják a Hajlandók Koalíciója találkozóját. Zelenszkij a Telegram-csatornáján közölte, hogy Portugáliát is meghívták az eseményre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ZelenszkijUkrajnaHajlandók KoalíciójaPárizs

Zelenszkij elmondta: telefonon egyeztetett Luís Montenegro portugál miniszterelnökkel.

Zelenszkij megerősítette, hogy szeptember 4-én Párizsban tartják a Hajlandók Koalíciója találkozóját (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)
Zelenszkij megerősítette, hogy szeptember 4-én Párizsban tartják a Hajlandók Koalíciója találkozóját (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

Portugália a teljes körű háború kezdete óta támogat minket, és mi Ukrajnában ezt valóban érezzük. Hálámat fejeztem ki minden segítségért – beleértve a védelmi támogatást

 – mondta az elnök.

A vezetők megvitatták a diplomáciai erőfeszítéseket, valamint az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák kidolgozását.

Csütörtökön ülésezik a Hajlandók Koalíciója, ahol áttekintjük a biztonság garantálására kidolgozott javaslatokat. Számítunk Portugália részvételére is. Úgy gondoljuk, hogy a biztonsági garanciák egyik legfontosabb eleme Ukrajna EU-tagsága

 – hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán elnök és a portugál kormányfő egyeztettek a portugál üzleti szféra részvételéről az ukrán gazdaság újjáépítésében, valamint a közös dróngyártás lehetőségéről is – írja az RBK-Ukraine.

„Megállapodtunk abban, hogy szakértői csapataink részletesen áttekintik az együttműködés minden lehetséges formáját. Meghívtam a miniszterelnököt Ukrajnába” – tette hozzá Zelenszkij.

A Hajlandók Koalíciójának találkozója

Szeptember 4-én, csütörtökön több európai ország vezetője Párizsban gyűlik össze, hogy megvitassák Ukrajna biztonsági garanciáit.

Az európai vezetők, akik augusztus 18-án Washingtonban már tárgyaltak Donald Trump amerikai elnökkel, most Emmanuel Macron francia államfő meghívására találkoznak újra.

A résztvevők között lesz Friedrich Merz német kancellár, Sir Keir Starmer brit miniszterelnök, Mark Rutte NATO-főtitkár, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A megbeszélésen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz.

A találkozót az Élysée-palotában Macron és Starmer vezeti. A francia elnök közölte: a mai napon Ruttéval is egyeztetett az előkészületekről.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!