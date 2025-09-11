Hírlevél

Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

Zelenszkij lebukott! Világháborúba sodorná Európát

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a NATO 4. cikkének alkalmazását kérte a drónincidens miatt, miután állítólagos orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe. A helyzet drámai, Varsó szerint a második világháború óta nem állt ilyen közel a kontinens a fegyveres konfliktushoz és ez Zelenszkij malmára hajtja a vizet.
Szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe. A riasztott lengyel F–16-osok, valamint holland F–35-ös és más szövetséges vadászgépek legalább négy eszközt lelőttek, roncsok pedig kelet-lengyelországi településekre hullottak. Egy családi házat is találat ért. Donald Tusk azonnali kormányülést hívott össze, majd bejelentette: Lengyelország kéri a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását. 

Zelenszkij
(Fotó: Anadolu/AFP Lengyel Miniszterelnöki Hivatal)

Az a tény, hogy ezeket a biztonsági fenyegetést jelentő drónokat lelőtték, megváltoztatja a politikai helyzetet

– fogalmazott a lengyel kormányfő.

A lengyel hatóságok vizsgálata alapján legalább harminckét darab Gerbera típusú drón alkatrészét találták meg, azonban robbanószert nem azonosítottak. A Gerbera egy orosz többcélú drón, amelyet az iráni Shahed-136 olcsóbb (nagyjából 10 000 dollár) és egyszerűsített változataként írnak le.

Moszkva Kijevet hibáztatja

Az orosz fél tagadja, hogy célba vette volna Lengyelországot, és azt állítja: a drónok Ukrajna felől érkezhettek. Varsó szerint ugyanakkor a helyzet rendkívül súlyos, és a második világháború óta nem voltak ilyen közel a fegyveres konfliktushoz.

NATO Secretary General Mark Rutte addresses a press conference on the sidelines of a meeting of the executive committee of the parliamentary groups of CDU, CSU and SPD in Wuerzburg, Germany on August 28, 2025. The executive committees of the CDU/CSU and SPD coalition factions meet at Hotel Rebstock in Wuerzburg for a two-day retreat to discuss upcoming political projects. (Photo by DANIEL PETER / AFP)
Mark Rutte, a NATO főtitkára sajtótájékoztatót tart (Fotó: AFP/Daniel Peter)

Mark Rutte NATO-főtitkár megerősítette: a szövetség azonnali konzultációt tartott, és minden tagállam szolidaritását fejezte ki Lengyelország mellett. 

„A NATO elszántan megvédi területének minden egyes négyzetcentiméterét” – mondta.

Zelenszkij: kevés a nyilatkozat, tettek kellenek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a drónincidens után arról beszélt: a Nyugat reakciója túl gyenge, Oroszország pedig folyamatosan „teszteli a NATO határait”. Kijelentette: 

Elég volt a nyilatkozatokból, konkrét tettekre van szükség.

Az ukrán államfő szerint az orosz–belarusz közös hadgyakorlatok újabb fenyegetést jelentenek Európára.

Zelenszkij szavai ismét világossá tették: Kijev célja nem pusztán Ukrajna védelme, hanem a konfliktus kiszélesítése – akár a NATO közvetlen bevonásáig.

Mostanra egyre nyilvánvalóbb: a kijevi vezetés célja kezdettől az volt, hogy a konfliktust kiszélesítse, és minél több nyugati országot közvetlenül is belesodorjon az Oroszországgal folytatott háborúba.

Duda lebuktatta Zelenszkijt

Nemrég Andrzej Duda volt lengyel államfő egy interjúban nyíltan elismerte: Ukrajna kezdettől fogva azon dolgozott, hogy belerángassa Lengyelországot a háborúba. 

„Ők már a kezdetektől azon voltak, hogy mindenkit bevonjanak a konfliktusba. A legjobb az lenne számukra, ha a NATO-országokat is sikerülne közvetlenül bevonni” – mondta.

Emlékezetes: 2022 novemberében egy ukrán rakéta csapódott be Przewodówban, két lengyel civil halálát okozva. Kijev akkor Moszkvát vádolta, később azonban a lengyel vizsgálat kimutatta: nagy valószínűséggel ukrán lövedék volt a felelős. Duda szerint Zelenszkij célja egyértelműen az volt, hogy kiprovokálja Lengyelország háborúba lépését.

A magyar álláspont beigazolódik

Magyarország kezdettől fogva arra figyelmeztetett: a háború eszkalációja Európát sodorja veszélybe. Mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy a kijevi vezetés minden eszközzel a konfliktus kiterjesztésére törekszik, még saját szövetségesei biztonságát is kockára téve.

A NATO 4. cikkének aktiválása, a lengyel légvédelem megerősítése és a katonai jelenlét fokozása mind annak a jele, hogy Zelenszkij célja veszélyesen közel került a megvalósuláshoz. Európa a harmadik világháború küszöbére sodródott.

 

 

