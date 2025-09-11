Szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe. A riasztott lengyel F–16-osok, valamint holland F–35-ös és más szövetséges vadászgépek legalább négy eszközt lelőttek, roncsok pedig kelet-lengyelországi településekre hullottak. Egy családi házat is találat ért. Donald Tusk azonnali kormányülést hívott össze, majd bejelentette: Lengyelország kéri a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a NATO 4. cikkének alkalmazását kérte a drónincidens miatt, miután állítólagos orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe. A helyzet drámai, Varsó szerint a második világháború óta nem állt ilyen közel a kontinens a fegyveres konfliktushoz és ez Zelenszkij malmára hajtja a vizet.

(Fotó: Anadolu/AFP Lengyel Miniszterelnöki Hivatal)

Az a tény, hogy ezeket a biztonsági fenyegetést jelentő drónokat lelőtték, megváltoztatja a politikai helyzetet

– fogalmazott a lengyel kormányfő.

Remains from at least 15 drones found in Poland



More and more updates are coming from Poland, with several Polish media outlets now saying that leftovers have been found from at least 15 drones.



The image below has been verified and shows a damaged drone near the city of… pic.twitter.com/0AOK7g9XBY — benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) September 11, 2025

A lengyel hatóságok vizsgálata alapján legalább harminckét darab Gerbera típusú drón alkatrészét találták meg, azonban robbanószert nem azonosítottak. A Gerbera egy orosz többcélú drón, amelyet az iráni Shahed-136 olcsóbb (nagyjából 10 000 dollár) és egyszerűsített változataként írnak le.

Moszkva Kijevet hibáztatja

Az orosz fél tagadja, hogy célba vette volna Lengyelországot, és azt állítja: a drónok Ukrajna felől érkezhettek. Varsó szerint ugyanakkor a helyzet rendkívül súlyos, és a második világháború óta nem voltak ilyen közel a fegyveres konfliktushoz.

Mark Rutte, a NATO főtitkára sajtótájékoztatót tart (Fotó: AFP/Daniel Peter)

Mark Rutte NATO-főtitkár megerősítette: a szövetség azonnali konzultációt tartott, és minden tagállam szolidaritását fejezte ki Lengyelország mellett.

„A NATO elszántan megvédi területének minden egyes négyzetcentiméterét” – mondta.

Zelenszkij: kevés a nyilatkozat, tettek kellenek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a drónincidens után arról beszélt: a Nyugat reakciója túl gyenge, Oroszország pedig folyamatosan „teszteli a NATO határait”. Kijelentette:

Elég volt a nyilatkozatokból, konkrét tettekre van szükség.

Since 1 am, our military tracked the movement of Russian drones toward the Polish border. This was not an accident or a mistake, it was deliberate. Russia used both Ukrainian and Belarusian territory to enter Polish airspace. pic.twitter.com/po2sGaY4Rn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025

Az ukrán államfő szerint az orosz–belarusz közös hadgyakorlatok újabb fenyegetést jelentenek Európára.

Zelenszkij szavai ismét világossá tették: Kijev célja nem pusztán Ukrajna védelme, hanem a konfliktus kiszélesítése – akár a NATO közvetlen bevonásáig.

Mostanra egyre nyilvánvalóbb: a kijevi vezetés célja kezdettől az volt, hogy a konfliktust kiszélesítse, és minél több nyugati országot közvetlenül is belesodorjon az Oroszországgal folytatott háborúba.