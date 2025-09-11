Szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe. A riasztott lengyel F–16-osok, valamint holland F–35-ös és más szövetséges vadászgépek legalább négy eszközt lelőttek, roncsok pedig kelet-lengyelországi településekre hullottak. Egy családi házat is találat ért. Donald Tusk azonnali kormányülést hívott össze, majd bejelentette: Lengyelország kéri a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását.
Az a tény, hogy ezeket a biztonsági fenyegetést jelentő drónokat lelőtték, megváltoztatja a politikai helyzetet
– fogalmazott a lengyel kormányfő.
A lengyel hatóságok vizsgálata alapján legalább harminckét darab Gerbera típusú drón alkatrészét találták meg, azonban robbanószert nem azonosítottak. A Gerbera egy orosz többcélú drón, amelyet az iráni Shahed-136 olcsóbb (nagyjából 10 000 dollár) és egyszerűsített változataként írnak le.
Az orosz fél tagadja, hogy célba vette volna Lengyelországot, és azt állítja: a drónok Ukrajna felől érkezhettek. Varsó szerint ugyanakkor a helyzet rendkívül súlyos, és a második világháború óta nem voltak ilyen közel a fegyveres konfliktushoz.
Mark Rutte NATO-főtitkár megerősítette: a szövetség azonnali konzultációt tartott, és minden tagállam szolidaritását fejezte ki Lengyelország mellett.
„A NATO elszántan megvédi területének minden egyes négyzetcentiméterét” – mondta.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a drónincidens után arról beszélt: a Nyugat reakciója túl gyenge, Oroszország pedig folyamatosan „teszteli a NATO határait”. Kijelentette:
Elég volt a nyilatkozatokból, konkrét tettekre van szükség.
Az ukrán államfő szerint az orosz–belarusz közös hadgyakorlatok újabb fenyegetést jelentenek Európára.
Zelenszkij szavai ismét világossá tették: Kijev célja nem pusztán Ukrajna védelme, hanem a konfliktus kiszélesítése – akár a NATO közvetlen bevonásáig.
Mostanra egyre nyilvánvalóbb: a kijevi vezetés célja kezdettől az volt, hogy a konfliktust kiszélesítse, és minél több nyugati országot közvetlenül is belesodorjon az Oroszországgal folytatott háborúba.
Nemrég Andrzej Duda volt lengyel államfő egy interjúban nyíltan elismerte: Ukrajna kezdettől fogva azon dolgozott, hogy belerángassa Lengyelországot a háborúba.
„Ők már a kezdetektől azon voltak, hogy mindenkit bevonjanak a konfliktusba. A legjobb az lenne számukra, ha a NATO-országokat is sikerülne közvetlenül bevonni” – mondta.
Emlékezetes: 2022 novemberében egy ukrán rakéta csapódott be Przewodówban, két lengyel civil halálát okozva. Kijev akkor Moszkvát vádolta, később azonban a lengyel vizsgálat kimutatta: nagy valószínűséggel ukrán lövedék volt a felelős. Duda szerint Zelenszkij célja egyértelműen az volt, hogy kiprovokálja Lengyelország háborúba lépését.
Magyarország kezdettől fogva arra figyelmeztetett: a háború eszkalációja Európát sodorja veszélybe. Mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy a kijevi vezetés minden eszközzel a konfliktus kiterjesztésére törekszik, még saját szövetségesei biztonságát is kockára téve.
A NATO 4. cikkének aktiválása, a lengyel légvédelem megerősítése és a katonai jelenlét fokozása mind annak a jele, hogy Zelenszkij célja veszélyesen közel került a megvalósuláshoz. Európa a harmadik világháború küszöbére sodródott.