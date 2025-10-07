Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre senki sem számított, ez az ország lett az USA legnagyobb ellensége

abortusz

Heves vita Spanyolországban: a baloldali kormány alkotmányba foglalná az abortuszhoz való jogot

11 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas politikai vihart kavart Spanyolországban Pedro Sánchez baloldali kormányának bejelentése: a kabinet az abortuszhoz való jogot az alkotmányban kívánja rögzíteni, hogy azt a jövőben ne lehessen megváltoztatni vagy korlátozni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
abortuszSpanyolországVoxPedro Sancheztiltakozásalkotmány

A szocialista miniszterelnök ezzel a lépéssel reagál a konzervatív Néppárt (PP) és a jobboldali Vox legutóbbi kezdeményezésére, amely szigorítaná a terhességmegszakítás szabályait. A két párt által vezetett madridi városi tanács ugyanis nemrég olyan helyi rendeletet fogadott el, amely „tájékoztató beszélgetésre” kötelezné az abortuszt fontolgató nőket így figyelmeztetve őket a „posztabortusz-traumára”, írja az Exxpress.

Abortusz
4 hónapos magzat  ultrahangvizsgálata (Fotó: BSIP/AFP)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint azonban ilyen betegség nem létezik. A szervezet ugyan elismeri, hogy egyes nők a beavatkozás után átmeneti bűntudatot vagy szomorúságot élhetnek át, de a szervezet szerint tudományos bizonyíték nincs arra, hogy az abortusz hosszú távú pszichés károsodást okozna.

Abortusz: a spanyol baloldal politikai támadásról beszél a nők önrendelkezése ellen

A madridi ellenzék és a baloldali pártok szerint a jobboldal újabb támadást indított a nők önrendelkezési joga ellen. Mónica García, Madrid egészségügyi minisztere és a baloldali Más Madrid párt vezetője úgy fogalmazott:

Az egyetlen létező szindróma, amit most látunk, az a Néppárt jobbra tolódása és a nők jogai elleni támadás.

A madridi konzervatív városvezetés döntése egy korábbi, hasonló próbálkozást idéz fel: 2023-ban a PP és a Vox Kasztília–León tartományban olyan javaslatot vitt át, amely szerint az abortuszt kérő nőknek előbb meg kellett volna hallgatniuk a magzat szívhangját és meg kellett nézniük egy „4D” ultrahangfelvételt a döntésük előtt. A kormány akkor jogilag fellépett a rendelet ellen, így az sosem lépett hatályba.

A spanyol kormány most már az alkotmányban rögzítené az abortuszhoz való jogot, hogy megakadályozza a jövőbeli kormányokat a korlátozások bevezetésében. Francisco Valiente, a madridi Comillas ICADE Egyetem alkotmányjogásza szerint ez a döntés egyértelmű politikai célokat szolgál.

A szocialisták így akarják biztosítani, hogy a női jogokat ne lehessen később visszavonni egy jobboldali kormány idején.

Ha a reform átmenne, Spanyolország a világon a második ország lenne Franciaország után, amely az abortuszhoz való jogot alkotmányos szinten is rögzíti.

Kisebbségi kormány, csekély esély a sikerre

A spanyol parlamentben azonban nincs meg a szükséges többség a módosításhoz. A Sánchez vezette Szocialista Munkáspárt (PSOE) és baloldali koalíciós partnere, a Sumar kisebbségben vannak, miközben az alkotmánymódosításhoz háromötödös parlamenti többség kellene. 

A PP és a Vox már jelezte: nem fogják támogatni a javaslatot.

MADRID, SPAIN - JUNE 18: President of Vox Party Santiago Abascal leaves the session after delivering a speech during 'Questions to the Government' session at the Spanish Parliament's General Assembly in Madrid, Spain on June 18, 2025. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP)
Santiago Abascal, a Vox Párt elnöke (Fotó:Anadolu/AFP/Burak Akbulut)

Közben több konzervatív tartományi kormány – köztük Madrid, Aragónia és a Baleár-szigetek – igyekszik akadályozni az abortuszról szóló új törvények bevezetését. A központi kormány három hónapos határidőt adott nekik, hogy végrehajtsák a jogszabályokat, különben bírósági eljárást indít ellenük.

Történelmi vita a spanyol társadalomban

Spanyolországban az abortuszt 1985-ben részlegesen dekriminalizálták, majd 2010-ben José Luis Rodríguez Zapatero kormánya liberalizálta: a nők a terhesség 14. hetéig szabadon dönthetnek. A Néppárt és a Vox ezt azóta is támadja, de a spanyol alkotmánybíróság 2023-ban végleg megerősítette, hogy a szabályozás összhangban van az alkotmánnyal.



 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!