Heves vita Spanyolországban: a baloldali kormány alkotmányba foglalná az abortuszhoz való jogot

A szocialista miniszterelnök ezzel a lépéssel reagál a konzervatív Néppárt (PP) és a jobboldali Vox legutóbbi kezdeményezésére, amely szigorítaná a terhességmegszakítás szabályait. A két párt által vezetett madridi városi tanács ugyanis nemrég olyan helyi rendeletet fogadott el, amely „tájékoztató beszélgetésre” kötelezné az abortuszt fontolgató nőket így figyelmeztetve őket a „posztabortusz-traumára”, írja az Exxpress.

4 hónapos magzat ultrahangvizsgálata (Fotó: BSIP/AFP)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint azonban ilyen betegség nem létezik. A szervezet ugyan elismeri, hogy egyes nők a beavatkozás után átmeneti bűntudatot vagy szomorúságot élhetnek át, de a szervezet szerint tudományos bizonyíték nincs arra, hogy az abortusz hosszú távú pszichés károsodást okozna.

Abortusz: a spanyol baloldal politikai támadásról beszél a nők önrendelkezése ellen

A madridi ellenzék és a baloldali pártok szerint a jobboldal újabb támadást indított a nők önrendelkezési joga ellen. Mónica García, Madrid egészségügyi minisztere és a baloldali Más Madrid párt vezetője úgy fogalmazott:

Az egyetlen létező szindróma, amit most látunk, az a Néppárt jobbra tolódása és a nők jogai elleni támadás.

A madridi konzervatív városvezetés döntése egy korábbi, hasonló próbálkozást idéz fel: 2023-ban a PP és a Vox Kasztília–León tartományban olyan javaslatot vitt át, amely szerint az abortuszt kérő nőknek előbb meg kellett volna hallgatniuk a magzat szívhangját és meg kellett nézniük egy „4D” ultrahangfelvételt a döntésük előtt. A kormány akkor jogilag fellépett a rendelet ellen, így az sosem lépett hatályba.

A spanyol kormány most már az alkotmányban rögzítené az abortuszhoz való jogot, hogy megakadályozza a jövőbeli kormányokat a korlátozások bevezetésében. Francisco Valiente, a madridi Comillas ICADE Egyetem alkotmányjogásza szerint ez a döntés egyértelmű politikai célokat szolgál.

A szocialisták így akarják biztosítani, hogy a női jogokat ne lehessen később visszavonni egy jobboldali kormány idején.

Ha a reform átmenne, Spanyolország a világon a második ország lenne Franciaország után, amely az abortuszhoz való jogot alkotmányos szinten is rögzíti.