Heves vita Spanyolországban: a baloldali kormány alkotmányba foglalná az abortuszhoz való jogot

A szocialista miniszterelnök ezzel a lépéssel reagál a konzervatív Néppárt (PP) és a jobboldali Vox legutóbbi kezdeményezésére, amely szigorítaná a terhességmegszakítás szabályait. A két párt által vezetett madridi városi tanács ugyanis nemrég olyan helyi rendeletet fogadott el, amely „tájékoztató beszélgetésre” kötelezné az abortuszt fontolgató nőket így figyelmeztetve őket a „posztabortusz-traumára”, írja az Exxpress.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint azonban ilyen betegség nem létezik. A szervezet ugyan elismeri, hogy egyes nők a beavatkozás után átmeneti bűntudatot vagy szomorúságot élhetnek át, de a szervezet szerint tudományos bizonyíték nincs arra, hogy az abortusz hosszú távú pszichés károsodást okozna.
A madridi ellenzék és a baloldali pártok szerint a jobboldal újabb támadást indított a nők önrendelkezési joga ellen. Mónica García, Madrid egészségügyi minisztere és a baloldali Más Madrid párt vezetője úgy fogalmazott:
Az egyetlen létező szindróma, amit most látunk, az a Néppárt jobbra tolódása és a nők jogai elleni támadás.
A madridi konzervatív városvezetés döntése egy korábbi, hasonló próbálkozást idéz fel: 2023-ban a PP és a Vox Kasztília–León tartományban olyan javaslatot vitt át, amely szerint az abortuszt kérő nőknek előbb meg kellett volna hallgatniuk a magzat szívhangját és meg kellett nézniük egy „4D” ultrahangfelvételt a döntésük előtt. A kormány akkor jogilag fellépett a rendelet ellen, így az sosem lépett hatályba.
A spanyol kormány most már az alkotmányban rögzítené az abortuszhoz való jogot, hogy megakadályozza a jövőbeli kormányokat a korlátozások bevezetésében. Francisco Valiente, a madridi Comillas ICADE Egyetem alkotmányjogásza szerint ez a döntés egyértelmű politikai célokat szolgál.
A szocialisták így akarják biztosítani, hogy a női jogokat ne lehessen később visszavonni egy jobboldali kormány idején.
Ha a reform átmenne, Spanyolország a világon a második ország lenne Franciaország után, amely az abortuszhoz való jogot alkotmányos szinten is rögzíti.
A spanyol parlamentben azonban nincs meg a szükséges többség a módosításhoz. A Sánchez vezette Szocialista Munkáspárt (PSOE) és baloldali koalíciós partnere, a Sumar kisebbségben vannak, miközben az alkotmánymódosításhoz háromötödös parlamenti többség kellene.
A PP és a Vox már jelezte: nem fogják támogatni a javaslatot.
Közben több konzervatív tartományi kormány – köztük Madrid, Aragónia és a Baleár-szigetek – igyekszik akadályozni az abortuszról szóló új törvények bevezetését. A központi kormány három hónapos határidőt adott nekik, hogy végrehajtsák a jogszabályokat, különben bírósági eljárást indít ellenük.
Spanyolországban az abortuszt 1985-ben részlegesen dekriminalizálták, majd 2010-ben José Luis Rodríguez Zapatero kormánya liberalizálta: a nők a terhesség 14. hetéig szabadon dönthetnek. A Néppárt és a Vox ezt azóta is támadja, de a spanyol alkotmánybíróság 2023-ban végleg megerősítette, hogy a szabályozás összhangban van az alkotmánnyal.