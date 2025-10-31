Olyan adatok jöttek, amitől Von der Leyennek tátva marad a szája

Az adatok szerint a megkérdezettek 78,4 százaléka bizalmat szavaz Putyinnak, míg 16,5 százalékuk nem bízik az államfőben. A válaszadók 74,2 százaléka támogatja az elnök intézkedéseit, 14,6 százalék viszont elutasítja azokat. Ezzel párhuzamosan az orosz állampolgárok 46,3 százaléka elégedett a kormány munkájával, míg 20,8 százalékuk elégedetlen – írja a Lenta.

A kutatást október 20. és 26. között végezték 1600, 18 év feletti orosz állampolgár körében. A központ telefonos interjúk segítségével, véletlenszerűen kiválasztott mobilszámokon érte el a résztvevőket.

Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy továbbra is magas szintű társadalmi összefogás tapasztalható Putyin és az orosz hadsereg körül.

