Olyan adatok jöttek, amitől Von der Leyennek tátva marad a szája

39 perce
Az oroszok több mint 78 százaléka bízik Vlagyimir Putyin orosz elnökben – derül ki az Összoroszországi Közvélemény-kutató Központ (VTsIOM) felméréséből, amelyet a központ saját honlapján tettek közzé.
Az adatok szerint a megkérdezettek 78,4 százaléka bizalmat szavaz Putyinnak, míg 16,5 százalékuk nem bízik az államfőben. A válaszadók 74,2 százaléka támogatja az elnök intézkedéseit, 14,6 százalék viszont elutasítja azokat. Ezzel párhuzamosan az orosz állampolgárok 46,3 százaléka elégedett a kormány munkájával, míg 20,8 százalékuk elégedetlen – írja a Lenta.

Felmérési adatok szerint a megkérdezettek 78,4 százaléka bizalmat szavaz Putyinnak (Fotó: AFP)
A kutatást október 20. és 26. között végezték 1600, 18 év feletti orosz állampolgár körében. A központ telefonos interjúk segítségével, véletlenszerűen kiválasztott mobilszámokon érte el a résztvevőket.

Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy továbbra is magas szintű társadalmi összefogás tapasztalható Putyin és az orosz hadsereg körül.

Az Origo korábban arról is beszámolt, Vlagyimir Putyin várhatóan állami kitüntetéseket adományoz a Burevesztnyik rakéta megalkotóinak.

 

