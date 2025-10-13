Botrány Németországban: kizárták az AfD-jelöltet, a választók nem vár választ adtak

Az AfD jelölt kizárása után a tiltakozás látványos volt: a választók 76 százaléka bojkottálta a szavazást. A második fordulóban mindössze 24,1 százalék járult az urnákhoz, ráadásul 5,5 százalék a leadott szavazatok közül érvénytelennek bizonyult, írta a Junge Freiheit.

A ludwigshafeni polgármester-választás második fordulójának győztese, Klaus Blettner (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Uwe Anspach)

Az első fordulóban még 29,3 százalékos volt a részvétel, ami már akkor is rekordalacsonynak számított.

A CDU jelöltje, Klaus Blettner, a szavazatok 58,5 százalékát szerezte meg, míg a szociáldemokrata Jens Peter Gotter 41,5 százalékot kapott – közölte a Rheinland-Pfalz tartományi választási bizottsága, a hírt a Junge Freiheit hozta nyilvánosságra.

Ezzel az új városvezető mindössze a választópolgárok 13 százalékának támogatását élvezi – vagyis tízből alig egy ludwigshafeni szavazott rá.

Az AfD-jelöltet az utolsó pillanatban zárták ki

A botrányt az váltotta ki, hogy a választási bizottság – az AfD kivételével minden párt támogatásával – kizárta a párt jelöltjét, Joachim Pault, aki a közvélemény-kutatások szerint az első helyen állt.

A kizárást a szociáldemokrata polgármester, Jutta Steinruck kezdeményezte, aki egyben a bizottság elnöke is.

Jutta Steinruck (SPD), jelenlegi polgármester (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Uwe Anspach)

Az indoklás szerint a tartományi belügyminiszter, Michael Ebling által rendelt alkotmányvédelmi jelentés kétségbe vonta Paul „alkotmányhűségét”.

A politikus azonban életre szóló közalkalmazotti státusszal rendelkező tanár, valamint tartományi parlamenti képviselő – vagyis a döntés sokak szerint inkább politikai indíttatású volt, semmint jogi.

Tiltakozás a szavazók részéről

Elemzők szerint a tömeges távolmaradás a választók tudatos tiltakozása volt a kizárás ellen. A német politikai életben korábban nem fordult elő, hogy egy jelöltet a második forduló előtt ilyen módon kizárjanak a versenyből – ez a lépés komoly vitákat váltott ki a demokratikus alapelvek tiszteletben tartásáról.

A CDU országos vezetése „szenzációs eredménynek” nevezte a győzelmet, ám a tény, hogy Blettner mindössze 15 761 szavazatot kapott a 118 ezer választásra jogosult közül, komoly kérdéseket vet fel a választás legitimációját illetően.

Más városokban kétszer annyian szavaztak

Összehasonlításképp: Potsdamban az ottani polgármester-választás második fordulójában 42,5 százalékos volt a részvétel, míg Frankfurt (Oder) városában 49,4 százalék. Utóbbiban a független jelölt Axel Strasser 69,8 százalékkal győzött, az AfD jelöltje, Wilko Möller pedig 30,2 százalékot ért el.