Történelmi mélyponton a német kancellár népszerűsége

Az AfD a múlt héthez hasonlóan 27 százalékon áll, míg a kereszténydemokraták újabb pontot veszítve 24 százalékra estek vissza. A szociáldemokraták (SPD) továbbra is 13 százalékon stagnálnak, vagyis a kormányzó pártok támogatottsága együttvéve mindössze 37 százalék, írja a Junge Freiheit.

Friedrich Merz népszerűsége zuhanórepülésben

Ez mindössze öt hónappal azután, hogy Friedrich Merz a CDU színeiben átvette a kancellári széket – súlyos bizalomvesztést jelez.

A kisebb pártok közül a Zöldek egy százalékpontot erősödve 12 százalékon állnak, míg a Baloldal (11 százalék), a BSW (4 százalék), a liberális FDP (3 százalék) és az egyéb pártok (6 százalék) változatlan eredményt értek el.

Merz támogatottsága történelmi mélyponton

A felmérés a kancellár személyes népszerűségére is lesújtó eredményt hozott: mindössze 26 százalék elégedett Friedrich Merz munkájával, miközben 70 százalék kifejezetten elégedetlen. Ez újabb kétpontos esés az előző heti negatív rekordhoz képest. Júniusban még több mint 40 százalék támogatta a kancellár munkáját, mára azonban bizalmi válság alakult ki körülötte.

Az AfD szárnyal, kompetenciavesztés a hagyományos pártoknál

A német választók egyre kevésbé bíznak abban, hogy a hagyományos pártok képesek megoldani az ország problémáit. A CDU/CSU-ra már csak 18 százalék mondja, hogy alkalmas a kormányzásra, az SPD pedig 7 százalékra esett vissza.

Az AfD viszont két százalékpontot javítva immár 15 százalékon áll ebben a kérdésben.

A Zöldeket (6 százalék) és a Baloldalt (4 százalék) még kevesebben tartják kompetensnek. Figyelmeztető adat, hogy a megkérdezettek 47 százaléka egyetlen pártot sem lát alkalmasnak a német válság kezelésére.

A legfrissebb számok egyértelműen jelzik: a német belpolitikában új korszak kezdődhet, amelyben a kormányzó pártok folyamatos térvesztésével szemben az AfD stabilan erősödik.