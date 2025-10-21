Rekordot dönt az AfD népszerűsége Németországban

Az AfD a legmagasabb, általunk valaha mért eredményt érte el, és már két és fél százalékponttal előzi meg a CDU/CSU-t, közölték.

Alice Weidel és Tino Chrupalla, az AfD szövetségi elnöke és parlamenti frakcióvezetője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Niklas Graeber)

Jelenleg az AfD a legerősebb politikai erő Németországban.

– mondta Hermann Binkert, az INSA vezetője.

Binkert hozzátette, hogy a német választók egyharmada már szavazott vagy el tudná képzelni, hogy az AfD-re voksoljon, ami komoly politikai átrendeződést jelez az országban, írja a Junge Freiheit.

Forrás: Junge Freiheit

AfD szárnyalás, a kormányzó pártok mélyrepülésben

A német kormánykoalíció pártjai számára tovább romlik a helyzet: az SPD támogatottsága 14 százalékra esett vissza, a biztos szavazók körében pedig mindössze 9 százalékot kapna – ez történelmi mélypont. A Zöldek is veszítettek népszerűségükből, jelenleg 11 százalékon állnak, míg az FDP változatlanul 4 százalékon stagnál.

A baloldali Die Linke és Sahra Wagenknecht pártja (BSW) egyaránt fél százalékkal erősödött: előbbi 11 százalékot, utóbbi pedig 4,5 százalékot érne el.

Friedrich Merz koalíciós kormánya így csak a szavazatok 38,5 százalékát kapná meg – ami messze elmarad a Bundestagban megszerzett többségtől.