Rekordot dönt az AfD népszerűsége Németországban

A legújabb közvélemény-kutatás szerint az Alternatíva Németországért (AfD) minden eddiginél magasabb támogatottságot ért el: a német közvélemény-kutató intézet, az INSA mérése alapján a jobboldali párt 27 százalékon áll, ami rekordnak számít, és tovább növelte előnyét a CDU/CSU szövetséggel szemben, amely 24,5 százalékra esett vissza.
Az AfD a legmagasabb, általunk valaha mért eredményt érte el, és már két és fél százalékponttal előzi meg a CDU/CSU-t, közölték. 

AfD
Alice Weidel és Tino Chrupalla, az AfD szövetségi elnöke és parlamenti frakcióvezetője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Niklas Graeber)

Jelenleg az AfD a legerősebb politikai erő Németországban.

– mondta Hermann Binkert, az INSA vezetője.

Binkert hozzátette, hogy a német választók egyharmada már szavazott vagy el tudná képzelni, hogy az AfD-re voksoljon, ami komoly politikai átrendeződést jelez az országban, írja a Junge Freiheit.

Forrás: Junge Freiheit

AfD szárnyalás, a kormányzó pártok mélyrepülésben

A német kormánykoalíció pártjai számára tovább romlik a helyzet: az SPD támogatottsága 14 százalékra esett vissza, a biztos szavazók körében pedig mindössze 9 százalékot kapna – ez történelmi mélypont. A Zöldek is veszítettek népszerűségükből, jelenleg 11 százalékon állnak, míg az FDP változatlanul 4 százalékon stagnál.

A baloldali Die Linke és Sahra Wagenknecht pártja (BSW) egyaránt fél százalékkal erősödött: előbbi 11 százalékot, utóbbi pedig 4,5 százalékot érne el.

Friedrich Merz koalíciós kormánya így csak a szavazatok 38,5 százalékát kapná meg – ami messze elmarad a Bundestagban megszerzett többségtől.

 

