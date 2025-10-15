Kereszténydemokrata politikusok áttörnék az AfD-vel szemben emelt tűzfalat

Az AfD kapcsán egy interjúban a korábbi CDU-főtitkár Peter Tauber úgy fogalmazott: a politikai vitákat nem szabad attól függővé tenni, hogy mit gondol róluk az AfD.

Peter Tauber, a Szövetségi Védelmi Minisztérium korábbi parlamenti államtitkára (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Sven Hoppe)

Nem lehet minden témát az AfD-hez viszonyítva kezelni. Ez a megbélyegzés végső soron csak nekik segít

– mondta.

Tauber szerint a kereszténydemokratáknak el kell gondolkodniuk egy „új vörös vonalak politikáján”, amely lehetővé tenné, hogy akár az AfD-vel is közös szavazás szülessen egy-egy ügyben, ha az tartalmilag indokolt, írja a Junge Freiheit.

Nem lehet minden egyetértésnél elővenni a „náci-kártyát” – figyelmeztetett –, különben a parlamenti munka teljesen megbénul.

Rödder: A tűzfal csak az AfD-t erősíti

A CDU korábbi alapérték-bizottsági elnöke, Andreas Rödder szerint a tűzfal-stratégia kudarcot vallott.

Minél magasabbra húzták a tűzfalat, annál erősebb lett az AfD – fogalmazott.

Rödder egy „feltételes párbeszédkészség” bevezetését sürgette, vagyis azt, hogy a CDU/CSU akkor üljön tárgyalóasztalhoz az AfD-vel, ha a párt világosan elhatárolódik a „szélsőjobboldali” álláspontoktól és személyektől.

Karl-Theodor zu Guttenberg, a Spitzberg Partners LLC elnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Hoermann)

AfD: Nem bojkottálni, hanem vitatkozni kell vele

A volt védelmi miniszter, Karl-Theodor zu Guttenberg szintén a politikai párbeszéd mellett érvelt, és élesen bírálta az AfD-vel szembeni „morális karantént”.

A varázst csak tartalmi vitával lehet megtörni, nem bojkottal – jelentette ki.

Guttenberg szerint a CDU-nak vissza kell szereznie az irányítást a konzervatív témák – például a bevándorlás, a biztonság vagy az energiapolitika – felett, mert ha ezekről nem hajlandó beszélni, azzal teret enged az AfD-nek.