afd

Kereszténydemokrata politikusok áttörnék az AfD-vel szemben emelt tűzfalat

1 órája
Tabut döntött három ismert német konzervatív politikus amikor nyíltan az Alternatíva Németországért (AfD) párttal szembeni politikai elszigetelés, vagyis a tűzfal lebontása mellett érveltek. A volt CDU- és CSU-politikusok szerint az AfD démonizálása nem gyengíti, hanem erősíti a pártot, és Németország politikai rendszerét bénultságba taszítja.
afd

Az AfD kapcsán egy interjúban a korábbi CDU-főtitkár Peter Tauber úgy fogalmazott: a politikai vitákat nem szabad attól függővé tenni, hogy mit gondol róluk az AfD.

AfD
Peter Tauber, a Szövetségi Védelmi Minisztérium korábbi parlamenti államtitkára (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Sven Hoppe)

Nem lehet minden témát az AfD-hez viszonyítva kezelni. Ez a megbélyegzés végső soron csak nekik segít 

– mondta.

Tauber szerint a kereszténydemokratáknak el kell gondolkodniuk egy „új vörös vonalak politikáján”, amely lehetővé tenné, hogy akár az AfD-vel is közös szavazás szülessen egy-egy ügyben, ha az tartalmilag indokolt, írja a Junge Freiheit.

Nem lehet minden egyetértésnél elővenni a „náci-kártyát” – figyelmeztetett –, különben a parlamenti munka teljesen megbénul.

Rödder: A tűzfal csak az AfD-t erősíti

A CDU korábbi alapérték-bizottsági elnöke, Andreas Rödder szerint a tűzfal-stratégia kudarcot vallott.

Minél magasabbra húzták a tűzfalat, annál erősebb lett az AfD – fogalmazott.

Rödder egy „feltételes párbeszédkészség” bevezetését sürgette, vagyis azt, hogy a CDU/CSU akkor üljön tárgyalóasztalhoz az AfD-vel, ha a párt világosan elhatárolódik a „szélsőjobboldali” álláspontoktól és személyektől.

Karl-Theodor zu Guttenberg, Chairman of Spitzberg Partners LLC, single image, cropped single motif, portrait. Ludwig Erhard Summit 2025 at Gut Kaltenbrunn on Lake Tegernsee on May 8, 2025. (Photo by Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Karl-Theodor zu Guttenberg, a Spitzberg Partners LLC elnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Hoermann)

AfD: Nem bojkottálni, hanem vitatkozni kell vele

A volt védelmi miniszter, Karl-Theodor zu Guttenberg szintén a politikai párbeszéd mellett érvelt, és élesen bírálta az AfD-vel szembeni „morális karantént”.

A varázst csak tartalmi vitával lehet megtörni, nem bojkottal – jelentette ki.

Guttenberg szerint a CDU-nak vissza kell szereznie az irányítást a konzervatív témák – például a bevándorlás, a biztonság vagy az energiapolitika – felett, mert ha ezekről nem hajlandó beszélni, azzal teret enged az AfD-nek. 

 

