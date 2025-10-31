Titokban újabb afgánokat hozott Németországba a kormány

Ismét titokban szállított Afganisztánból érkező migránsokat Németországba a szövetségi kormány, írta a Junge Freiheit a dpa információi alapján.

(Forrás: Képernyőkép)

A repülőgép csütörtökön este 17:30-kor landolt Hannoverben, miután Pakisztánból indult, majd Isztambulban állt meg. Az utasok az úgynevezett szövetségi befogadási program részeként érkeztek.

A német kormány nem tájékoztatta a nyilvánosságot az újabb transzportról, ahogyan két hónappal korábban sem. A hírt most is csak egy hírügynökségi fotós szivárogtatta ki. Nem tudni, hány személy érkezett, és hogy voltak-e köztük egykori helyi segítők, közölte a német sajtó.

Már több mint 45 ezer afgán érkezett

A mostani szállítmánnyal együtt már legalább 45 ezer afgán érkezett Németországba a program keretében – ez egy közepes német város teljes lakosságának felel meg.

A Junge Freiheit szerint ez már a harmadik hasonló akció a kormányváltás óta. Az első, szeptemberi transzport során „különösen veszélyeztetett személyeket” hoztak be az országba, akiket később szétosztottak a tartományok között.

NGO-k követelései és jogi nyomás

A beszámolók szerint civil szervezetek jogi úton kényszerítették ki a kormánytól, hogy engedélyezze az afgánok beutazását. A csoportok már hónapok óta Pakisztánban várakozó, befogadási ígéretet kapott személyek átszállítását sürgetik.

Friedrich Merz szövetségi kancellár (CDU, jobboldali) Johann Wadephul (CDU) külügyminiszterrel beszélget (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

Bár Friedrich Merz kancellár (CDU) és a nagykoalíciós kormány korábban azt ígérte, hogy felülvizsgálja vagy leállítja az előző, baloldali kabinet által indított befogadási programot, a gyakorlatban továbbra is folytatják azt. A külügyminiszter, Johann Wadephul (CDU) később arra hivatkozott, hogy be kell tartani az elődje, Annalena Baerbock (Zöldek) által tett ígéreteket.

A program teljesen elszabadult

A Junge Freiheit felidézi: a Bundeswehr 2021 nyarán kapkodva hagyta el Afganisztánt, miután a tálibok átvették a hatalmat. Az eredeti cél az volt, hogy a német hadsereg helyi segítőit és családtagjaikat hozzák biztonságba, ám a program mára messze túlnőtt ezen.

A német közvélemény egyre nagyobb aggodalommal figyeli a csendben zajló migráns akciókat, különösen azok után, hogy a kormány nem ad részletes tájékoztatást sem az érkezők számáról, sem pedig a kiválasztás módjáról.

