Álhírek Dmitrijev szerint a médiában megjelent azon hírek, amelyek a budapesti Oroszország–Egyesült Államok csúcstalálkozó esetleges lemondásáról szólnak, és szándékosan torzítják a valóságot, írja a TASZSZ.

Kirill Dmitrijev, az oroszországi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges elnöki képviselő (Fotó: AFP/Drew Angerer)

Álhíreket közöl a média

A média félreértelmezi az azonnali jövőre vonatkozó megjegyzéseket, hogy aláássa a közelgő csúcstalálkozót. Az előkészületek azonban folytatódnak

– írta közösségi oldalán.

Az esemény előkészítése még október közepén került napirendre, miután Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő telefonon egyeztettek, és megállapodtak abban, hogy hamarosan találkoznak Budapesten. A hírt Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is megerősítette, aki szerint a találkozó „nagyon fontos pillanat” lehet az orosz–amerikai kapcsolatokban. Orbán Viktor magyar miniszterelnök bejelentette, hogy megkezdte Magyarország az előkészületeket.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP/Jim Watson)

Október 20-án Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztettek a Putyin–Trump-megbeszélésen elhangzottak végrehajtásának lehetséges lépéseiről. Ezt követően azonban a CNN arról számolt be, hogy a Lavrov–Rubio-találkozót határozatlan időre elhalasztották, ami befolyásolhatja a budapesti csúcstalálkozó ütemezését is.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azonban megerősítette, hogy a csúcstalálkozó előkészítése „komoly munkát igényel”, és egyelőre nincsenek véglegesített dátumok.