Álhírek Dmitrijev szerint a médiában megjelent azon hírek, amelyek a budapesti Oroszország–Egyesült Államok csúcstalálkozó esetleges lemondásáról szólnak, és szándékosan torzítják a valóságot, írja a TASZSZ.
Álhíreket közöl a média
A média félreértelmezi az azonnali jövőre vonatkozó megjegyzéseket, hogy aláássa a közelgő csúcstalálkozót. Az előkészületek azonban folytatódnak
– írta közösségi oldalán.
Az esemény előkészítése még október közepén került napirendre, miután Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő telefonon egyeztettek, és megállapodtak abban, hogy hamarosan találkoznak Budapesten. A hírt Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is megerősítette, aki szerint a találkozó „nagyon fontos pillanat” lehet az orosz–amerikai kapcsolatokban. Orbán Viktor magyar miniszterelnök bejelentette, hogy megkezdte Magyarország az előkészületeket.
Október 20-án Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztettek a Putyin–Trump-megbeszélésen elhangzottak végrehajtásának lehetséges lépéseiről. Ezt követően azonban a CNN arról számolt be, hogy a Lavrov–Rubio-találkozót határozatlan időre elhalasztották, ami befolyásolhatja a budapesti csúcstalálkozó ütemezését is.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azonban megerősítette, hogy a csúcstalálkozó előkészítése „komoly munkát igényel”, és egyelőre nincsenek véglegesített dátumok.