Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Busz csapódott a szolnoki gimnázium falába, tucatnyi a sérült: mentőhelikopter, káosz és könnyek – videó

álhír

Álhírekkel próbálják aláásni a készülő orosz–amerikai csúcstalálkozót

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több nemzetközi sajtóorgánum is álhíreket terjeszt a készülő orosz–amerikai csúcstalálkozóval kapcsolatban, hogy akadályozzák annak sikeres megrendezését – közölte Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különleges megbízottja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
álhírTrumpBudapesti békecsúcsPutyinmédia

Álhírek Dmitrijev szerint a médiában megjelent azon hírek, amelyek a budapesti Oroszország–Egyesült Államok csúcstalálkozó esetleges lemondásáról szólnak, és szándékosan torzítják a valóságot, írja a TASZSZ.

Álhír
Kirill Dmitrijev, az oroszországi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges elnöki képviselő (Fotó: AFP/Drew Angerer)

Álhíreket közöl a média

A média félreértelmezi az azonnali jövőre vonatkozó megjegyzéseket, hogy aláássa a közelgő csúcstalálkozót. Az előkészületek azonban folytatódnak

írta közösségi oldalán.

Az esemény előkészítése még október közepén került napirendre, miután Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő telefonon egyeztettek, és megállapodtak abban, hogy hamarosan találkoznak Budapesten. A hírt Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is megerősítette, aki szerint a találkozó „nagyon fontos pillanat” lehet az orosz–amerikai kapcsolatokban. Orbán Viktor magyar miniszterelnök bejelentette, hogy megkezdte Magyarország az előkészületeket.

(COMBO) This combination of pictures created on September 19, 2025 shows US Secretary of State Marco Rubio looking on as Foreign Minister of Paraguay Ruben Ramirez Lezcano speaks ahead of signing a memorandum of understanding in the Treaty Room of the State Department in Washington, DC, on August 14, 2025. Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov looking on prior to a meeting between the Russian and Zimbabwean presidents in Moscow on May 10, 2025, during celebrations of the 80th anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War Two.. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov will meet US Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the United Nations General Assembly next week, Russian state media cited Moscow's UN envoy as saying on September 19, 2025. (Photo by Jim WATSON and Pavel Bednyakov / various sources / AFP)
Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP/Jim Watson)

Október 20-án Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztettek a Putyin–Trump-megbeszélésen elhangzottak végrehajtásának lehetséges lépéseiről. Ezt követően azonban a CNN arról számolt be, hogy a Lavrov–Rubio-találkozót határozatlan időre elhalasztották, ami befolyásolhatja a budapesti csúcstalálkozó ütemezését is.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azonban megerősítette, hogy a csúcstalálkozó előkészítése „komoly munkát igényel”, és egyelőre nincsenek véglegesített dátumok.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!