Nem szabad hagyni, hogy a különböző álhírek visszavessék a békeerőfeszítéseket

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy amerikai kollégájával, Marco Rubióval is tárgyalni fog, amelynek során a Budapestre tervezett béke-csúcstalálkozóról is szó lesz, amelyet a nemzetközi porondon sokan próbálnak megfúrni.

Az elmúlt napokban folyamatosak a különböző álhírek a háborúpárti liberális mainstream részéről a Budapestre tervezett amerikai-orosz csúcstalálkozóval kapcsolatban – hívta fel rá a figyelmet Szijjártó Péter

Fotó: AFP

Kifejtette, hogy

a liberális mainstream egyrészt azért ellenzi az amerikai-orosz értekezletet, mert annak a magyar főváros adna helyszínt, ugyanis nehezen emésztik meg, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az egyetlen olyan európai politikus ma, aki a világ keleti és nyugati nagyhatalmainak vezetőivel egyaránt normális, kölcsönös tiszteleten alapuló, kulturált, civilizált együttműködést tudott fenntartani.

Szavai szerint másrészt azért is próbálják aláaknázni a találkozót, mivel „nem akarják, hogy béke legyen, és ha megakadályozzák a békecsúcsot, akkor nyilván meg tudják akasztani a békefolyamatot is”.

Úgyhogy én egyáltalán nem vagyok meglepve, hogy itt az elmúlt napokban folyamatosan olyan hírek, híresztelések, álhírek jöttek ki a különböző médiumokban, amelyek arról szólnak, hogy nem lesz békecsúcs, vagy lehet, hogy nem lesz, vagy nem most lesz”

– fogalmazott.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ezt természetesnek kell tekinteni, hiszen a háborúpárti tábor és az őket kiszolgáló média abban érdekelt, hogy a békecsúcs ne jöjjön létre, és saját eszközeikkel küzdenek is ez ellen. – Az ő eszközeik az álhírek, a híresztelések, a meg nem nevezett tisztségviselőkre való hivatkozás egészen addig. Amíg a békecsúcs létre nem jön, addig erre kell számítanunk – jelentette ki.

Nincs új a nap alatt, mert ez mindig így van. Az Európai Tanács sorsdöntő ülései előtt mindig ilyen híreszteléseket nyomnak. Hogyha az Európai Békekeretről kell dönteni vagy szankciós csomagról szóló döntés közeledik, akkor is folyamatosak ezek az álhírek, folyamatos a turbulencia a nemzetközi médiában

– folytatta. – Így van ez most is, nem szabad, hogy ez megtévesszen minket, nem szabad, hogy ez az erőfeszítéseinket csökkentse – tette hozzá.