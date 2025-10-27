Hírlevél

Rendkívüli

Itt a vég? Körbevették az ukrán hadsereget, szörnyű mészárlás jöhet

Érdekes

50 000 éves víz alatti várost találtak, ez lehet Atlantisz?

fake news

Álhírt terjeszt a nemzetközi, balliberális fakenews-gyár

Orbán Viktor miniszterelnök Rómában a La Repubblica olasz lapnak nyilatkozott, szavait azonban elferdítették. Éket akarnak verni a háborúellenes egységbe.
fake newssajtóálhír

A balos lapok óriási szalagcímekkel közölték, hogy Orbán Viktor azt mondta, Donald Trump hibát követett el a szankciókkal. 

Az interjú során a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy Trump hibát követett-e el, beszél-e az amerikai elnökkel a kérdésről, azt felelte, hogy 

Hamarosan Washingtonban leszek, és megvitatjuk. Különes azt, hogy hogyan hozhatunk létre egy fenntartható rendszert a magyar gazdaság számára. Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének, és ellátási hiány is kialakulna.

Később pedig arra a kérdésre, hogy Trump túllőt-e a célon úgy válaszolt, hogy „Magyarország szempontjából igen”. 

Vagyis egyáltalán nem mondott olyat a miniszterelnök, hogy Trump hibázott. 

Az interjúról készült videóból is egyértelműen kiderült:

Orbán Viktor nem mondott ilyet. 

 

