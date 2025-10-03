Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez egyre félelmetesebb: pusztító vírust alkotott a mesterséges intelligencia

Alice Weidel

Alice Weidel, az AfD vezetőjének meggyilkolására buzdít a német szélsőbal

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hannoverben olyan matricákat találtak a közterületeken, amelyek az Alternatíva Németországért (AfD) párt vezetőjének, Alice Weidelnek a meggyilkolására buzdítanak. A városi rendőrség közlése szerint a bűnügyi szolgálat nyomozást indított nyilvános bűncselekményre való felhívás és fenyegetés gyanúja miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alice Weidelantifa csoportafdszélsőbalgyilkosság

Alice Weidel arcképe látható az utcai plakátokon a fején hatalmas célkereszttel, alatta pedig a felirat: „Ide célozz!”. A felháborító propagandaanyag alján a Linksjugend, vagyis a Baloldali Ifjúság hannoveri szervezetének logója látható.

Alice Weidel
(Forrás: Képernyőkép)

A rendőrség közlése szerint a plakátok eredete jelenleg is vizsgálat tárgyát képezi, az ügyben az ügyészség dönt majd a további jogi lépésekről, írja a Junge Freiheit.

AfD: azonnali fellépést követelnek

Stephan Bothe, az AfD alsó-szászországi frakciójának belpolitikai szóvivője szerint a történtek botrányosak:

Az Egyesült Államokban a konzervatív aktivista, Charlie Kirk elleni merénylet alig három hete történt, és most a németországi baloldali Ifjúság Alice Weidel meggyilkolására szólít fel. Ez elfogadhatatlan! 

– jelentette ki.

Alice Weidel rendszeres célpontja a baloldali provokációknak

Nem ez az első eset, hogy a Linksjugend a nyílt erőszak retorikájával hívja fel magára a figyelmet. A szervezet nemrég Charlie Kirk meggyilkolása kapcsán Instagram-bejegyzésben gúnyolódott, kijelentve: „Egy célzott lövés a nyakába, és véget ért a jobboldali, kizsákmányoló politikája.” A posztot később ugyan törölték, de a botrány nem csitult.

Hanaui társszervezetük szintén Kirk fotóját osztotta meg, azzal az üzenettel: „Rohadj a pokolban, Charlie Kirk”.

Alice Weidel sem először kerül a szervezet célkeresztjébe. A Linksjugend Main-Taunus-Kreis nyáron egy gyászjelentésre emlékeztető posztot tett közzé a politikusról, fekete szívvel és gyertyával.

Amikor egy felhasználó megkérdezte, hogy Weidel meghalt-e, cinikus választ kapott: „Sajnálattal kell közölnünk, hogy nem.”

Kik a Linksjugend tagjai?

A Linksjugend a Baloldali Párt (Die Linke) hivatalos ifjúsági szervezeteként 2007-ben alakult. Bár a német alkotmányvédelmi hivatal 2011 óta nem szerepelteti a szervezetet éves jelentéseiben, tíz jelenlegi baloldali Bundestag-képviselő is tagja a mozgalomnak.

A saját honlapjukon így definiálják magukat:

Antifasisztákként nemcsak a nácik ellen harcolunk, hanem azok ellen a strukturális feltételek ellen is, amelyek megágyaznak a szabadsághiánynak, az egyenlőtlenségnek és a kizsákmányolásnak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!