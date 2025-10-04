Andrej Babis: Együtt kell működnünk

„Természetesen a V4 nagyon fontos, és amikor miniszterelnök voltam, több kérdésben is együttműködöttünk. Morawiecky miniszterelnökkel a zöld megállapodás keretében küzdöttünk az egyes országokra vonatkozó CO2-kibocsátás-csökkentési kötelezettség ellen, így elértük az átlagot. És rengeteg pénzt kaptunk ebből a monetáris nemzetközi alapból, valamint Orbán Viktorral 2018. június 29-én hajnali 4 órakor határozottan elutasítottuk az illegális migrációra vonatkozó kvótákat” - emelte ki Andrej Babis a Hír Tv-nek, hozzátéve:

A V4 tehát akkoriban nagyon erős volt, és természetesen, ha eltérő véleményünk van Ukrajnáról, akkor nem Ukrajnáról fogunk beszélni, hanem Európáról, és ezért például ez az ETS (Kibocsátás Kereskedelmi Rendszer) is, ez a gyakorlatilag zöld új törvény, amelyet alkalmazni fognak, minden polgártól függ, így a lengyelek ellenzik, és szerintem a szlovákok és a magyarok is ellenzik, ezért együtt kell működnünk, még akkor is, ha más országokban különböző frakciók vannak az Európai Parlamentben.

Amint arról korábban beszámoltunk, szombaton lezárult Csehországban a képviselőházi választás. A részvétel magas volt, Andrej Babis pártja győzött.