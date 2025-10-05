A szavazatok 34.51 százalékát szerezte meg, és ezzel fölényes győzelmet aratott a csehországi választásokon az ANO, a Patrióták Európáért tagja. Andrej Babis pártja ezzel az eredménnyel nyolcvan mandátumot szerzett.
Az ANO sikerét számos európai politikus méltatta.
A Cseh Köztársaságban hatalmas hullám söpör végig a vállalkozói szabadság mellett, a büntető jellegű környezetvédelem megszüntetése mellett és a kontrollálatlan bevándorlás ellen. Gratulálunk szövetségesünknek, Andrej Babisnak, akinek ANO mozgalma nagy fölénnyel nyerte a parlamenti választásokat!
– hívta fel a figyelmet Jordan Bardella, a Patrióták Európáért elnöke.
Gratulálok Andrej Babisnak és az ANO pártnak, akik nagy fölénnyel nyerték a cseh parlamenti választásokat. Európa-szerte a hazafias pártokat hívják hatalomra a népek, akik vissza akarják szerezni szabadságukat és jólétüket!
– írta Marine Le Pen.
A Patrióták előretörnek egész Európában! Barátunk Andrej Babis, a Liga szövetségese az EU-ban, megnyeri a választásokat Csehországban, legyőzi a baloldalt (amely történelmi mélyponton van!) és felkészül arra, hogy olyan kormányt vezessen, amelynek középpontjában az illegális bevándorlás elleni küzdelem, a háború elleni fellépés és a brüsszeli őrült döntések leállítása áll
– fogalmazott Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes.
Épp most gratuláltam telefonon a cseh parlamenti választások győztesének, Andrej Babis úrnak, és sok sikert és bölcsességet kívántam neki, hogy választási győzelmét új kormánykoalícióvá alakítsa
– írta közösségi oldalán Robert Fico szlovák kormányfő.
Aki milliárdokat vesz el a saját népétől, hogy azokat fegyvergyáraknak és Zelenszkijnek adja, azt a nép demokratikusan eltávolítja a kormányzati tisztségekből. Egész Európában a háborús uszítók veszítenek, a hazafiak nyernek. Változás. Mindenhol
– emelte ki Harald Vilimsky, az FPÖ európai parlamenti képviselője.