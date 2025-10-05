Hírlevél

Andrej Babis

„A Patrióták előretörnek egész Európában!”

40 perce
Olvasási idő: 7 perc
Gratuláltak az ANO eredményéhez az európai politikusok. Andrej Babis választási győzelmétől az illegális migráció és a háború elleni fellépést várják.
Andrej BabisPatrióták EurópáértANOválasztásCsehország

A szavazatok 34.51 százalékát szerezte meg, és ezzel fölényes győzelmet aratott a csehországi választásokon az ANO, a Patrióták Európáért tagja. Andrej Babis pártja ezzel az eredménnyel nyolcvan mandátumot szerzett.

Matteo Salvini lelkesen gratulált Andrej Babis győzelméhez
Matteo Salvini is gratulált Andrej Babis győzelméhez (Fotó: AFP)

Az ANO sikerét számos európai politikus méltatta.

A Cseh Köztársaságban hatalmas hullám söpör végig a vállalkozói szabadság mellett, a büntető jellegű környezetvédelem megszüntetése mellett és a kontrollálatlan bevándorlás ellen. Gratulálunk szövetségesünknek, Andrej Babisnak, akinek ANO mozgalma nagy fölénnyel nyerte a parlamenti választásokat!

– hívta fel a figyelmet Jordan Bardella, a Patrióták Európáért elnöke.

Gratulálok Andrej Babisnak és az ANO pártnak, akik nagy fölénnyel nyerték a cseh parlamenti választásokat. Európa-szerte a hazafias pártokat hívják hatalomra a népek, akik vissza akarják szerezni szabadságukat és jólétüket!

– írta Marine Le Pen.

A Patrióták előretörnek egész Európában! Barátunk Andrej Babis, a Liga szövetségese az EU-ban, megnyeri a választásokat Csehországban, legyőzi a baloldalt (amely történelmi mélyponton van!) és felkészül arra, hogy olyan kormányt vezessen, amelynek középpontjában az illegális bevándorlás elleni küzdelem, a háború elleni fellépés és a brüsszeli őrült döntések leállítása áll

– fogalmazott Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes.

Épp most gratuláltam telefonon a cseh parlamenti választások győztesének, Andrej Babis úrnak, és sok sikert és bölcsességet kívántam neki, hogy választási győzelmét új kormánykoalícióvá alakítsa

– írta közösségi oldalán Robert Fico szlovák kormányfő.

Aki milliárdokat vesz el a saját népétől, hogy azokat fegyvergyáraknak és Zelenszkijnek adja, azt a nép demokratikusan eltávolítja a kormányzati tisztségekből. Egész Európában a háborús uszítók veszítenek, a hazafiak nyernek. Változás. Mindenhol

– emelte ki Harald Vilimsky, az FPÖ európai parlamenti képviselője.

