A szavazatok 34.51 százalékát szerezte meg, és ezzel fölényes győzelmet aratott a csehországi választásokon az ANO, a Patrióták Európáért tagja. Andrej Babis pártja ezzel az eredménnyel nyolcvan mandátumot szerzett.

Matteo Salvini is gratulált Andrej Babis győzelméhez (Fotó: AFP)

Az ANO sikerét számos európai politikus méltatta.

A Cseh Köztársaságban hatalmas hullám söpör végig a vállalkozói szabadság mellett, a büntető jellegű környezetvédelem megszüntetése mellett és a kontrollálatlan bevándorlás ellen. Gratulálunk szövetségesünknek, Andrej Babisnak, akinek ANO mozgalma nagy fölénnyel nyerte a parlamenti választásokat!

– hívta fel a figyelmet Jordan Bardella, a Patrióták Európáért elnöke.

En République tchèque, c'est un raz-de-marée en faveur de la liberté d'entreprise, pour mettre fin à l'écologie punitive, contre l'immigration incontrôlée.



Félicitations à notre allié @AndrejBabis, dont le mouvement ANO arrive très largement en tête des élections législatives ! — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 4, 2025

Gratulálok Andrej Babisnak és az ANO pártnak, akik nagy fölénnyel nyerték a cseh parlamenti választásokat. Európa-szerte a hazafias pártokat hívják hatalomra a népek, akik vissza akarják szerezni szabadságukat és jólétüket!

– írta Marine Le Pen.

Toutes mes félicitations à @AndrejBabis et au parti ANO qui arrivent largement en tête des élections législatives en République Tchèque. Partout en Europe, les partis patriotes sont appelés au pouvoir par les peuples, désireux de retrouver leur liberté et leur prospérité ! — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 4, 2025

A Patrióták előretörnek egész Európában! Barátunk Andrej Babis, a Liga szövetségese az EU-ban, megnyeri a választásokat Csehországban, legyőzi a baloldalt (amely történelmi mélyponton van!) és felkészül arra, hogy olyan kormányt vezessen, amelynek középpontjában az illegális bevándorlás elleni küzdelem, a háború elleni fellépés és a brüsszeli őrült döntések leállítása áll

– fogalmazott Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes.

Avanzano i Patrioti in tutta Europa! Il nostro amico @AndrejBabis, alleato della Lega in Ue, vince le elezioni in Repubblica Ceca, sbaraglia le sinistre (ai minimi storici!) e si prepara a guidare un governo che metterà al centro il contrasto all’immigrazione clandestina, il no… — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 4, 2025

Épp most gratuláltam telefonon a cseh parlamenti választások győztesének, Andrej Babis úrnak, és sok sikert és bölcsességet kívántam neki, hogy választási győzelmét új kormánykoalícióvá alakítsa

– írta közösségi oldalán Robert Fico szlovák kormányfő.

Aki milliárdokat vesz el a saját népétől, hogy azokat fegyvergyáraknak és Zelenszkijnek adja, azt a nép demokratikusan eltávolítja a kormányzati tisztségekből. Egész Európában a háborús uszítók veszítenek, a hazafiak nyernek. Változás. Mindenhol

– emelte ki Harald Vilimsky, az FPÖ európai parlamenti képviselője.