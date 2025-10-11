Brutális pusztítást művelt az Antifa

Porig égett a Thurn und Taxis német hercegi család történelmi vadászkastélya Regensburg közelében, a kár több millió euróra rúg. Egy szélsőbaloldali internetes oldalon megjelent nyilatkozatban az Antifa vállalta magára az épület felgyújtását – számol be róla az Exxpress osztrák napilap.

Az Antifa beismerte, hogy ők gyújtották fel a Thurn und Taxis hercegi család vadászkastélyát, bosszúból egy társuk elítélése és Gloria hercegné konzervatív meggyőződése miatt (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A regensburgi rendőrség megerősítette, hogy tudomásuk van a szélsőbaloldali Indymedia platformon megjelent beismerő nyilatkozatról, és jelenleg vizsgálják annak hitelességét.

A nyilatkozatot ismerjük, ellenőrizzük, de továbbra is minden irányban nyomozunk

– közölte a rendőrség szóvivője.

A 19. század végén épült vadászkastély felgyújtása nem volt véletlenszerű választás, állítják az elkövetők. A beismerő nyilatkozat szerint a Thurn und Taxis család „évszázadok óta a monarchiát, az embertelenséget és az osztálytársadalmat képviseli”. Különösen Gloria von Thurn und Taxist emelték ki, akit „nagytőkésnek” neveztek, és úgy írtak róla, mint aki „egy olyan kastélyban él Regensburgban, amelynek több szobája van, mint a Buckingham-palotának”.

Az elkövetők állítólag egy az ARD német közmédia egyik podcastje hatására cselekedtek, amely Gloria von Thurn und Taxist fasiszták és „jobboldali populisták” támogatójaként, szélsőjobboldali hálózatépítőként állították be, és azt is a szemére vetették, hogy ellenzi az abortuszt.

Az abortusz gyilkosság, ezt nevén kell nevezni

– idézik a hercegné határozott állásfoglalását.

Az ARD-t az utóbbi hetekben többször is azzal vádolták, hogy bagatellizálja a másként gondolkodókkal szembeni erőszakot, miután az egyik műsorvezető, Dunja Hayali és a ZDF amerikai tudósítója, Elmar Thevessen relativizáló és rágalmazó hamis állításokkal kommentálta Charlie Kirk meggyilkolását, azt sugallva, hogy Kirk a homoszexuálisok megkövezését támogatta volna.

A szélsőbaloldali elkövetők azt is felrótták Gloria von Thurn und Taxisnak, hogy „a reakciós uralkodó osztály hálózatépítéséért” felelős, és a „burzsoázia azon részéhez tartozik, amely Németországban és az egész világon támogatja a visszatérő fasizmust”. Példaként említik a hercegné 2018-as találkozóját Steve Bannonnal, Trump egykori stratégájával egy római hotel tetőteraszán, ahol állítólag „az új jobboldal nagy része gyűlt össze”.