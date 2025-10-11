Brutális pusztítást művelt az Antifa

Porig égett a Thurn und Taxis német hercegi család történelmi vadászkastélya Regensburg közelében, a kár több millió euróra rúg. Egy szélsőbaloldali internetes oldalon megjelent nyilatkozatban az Antifa vállalta magára az épület felgyújtását – számol be róla az Exxpress osztrák napilap.
A regensburgi rendőrség megerősítette, hogy tudomásuk van a szélsőbaloldali Indymedia platformon megjelent beismerő nyilatkozatról, és jelenleg vizsgálják annak hitelességét.
A nyilatkozatot ismerjük, ellenőrizzük, de továbbra is minden irányban nyomozunk
– közölte a rendőrség szóvivője.
A 19. század végén épült vadászkastély felgyújtása nem volt véletlenszerű választás, állítják az elkövetők. A beismerő nyilatkozat szerint a Thurn und Taxis család „évszázadok óta a monarchiát, az embertelenséget és az osztálytársadalmat képviseli”. Különösen Gloria von Thurn und Taxist emelték ki, akit „nagytőkésnek” neveztek, és úgy írtak róla, mint aki „egy olyan kastélyban él Regensburgban, amelynek több szobája van, mint a Buckingham-palotának”.
Az elkövetők állítólag egy az ARD német közmédia egyik podcastje hatására cselekedtek, amely Gloria von Thurn und Taxist fasiszták és „jobboldali populisták” támogatójaként, szélsőjobboldali hálózatépítőként állították be, és azt is a szemére vetették, hogy ellenzi az abortuszt.
Az abortusz gyilkosság, ezt nevén kell nevezni
– idézik a hercegné határozott állásfoglalását.
Az ARD-t az utóbbi hetekben többször is azzal vádolták, hogy bagatellizálja a másként gondolkodókkal szembeni erőszakot, miután az egyik műsorvezető, Dunja Hayali és a ZDF amerikai tudósítója, Elmar Thevessen relativizáló és rágalmazó hamis állításokkal kommentálta Charlie Kirk meggyilkolását, azt sugallva, hogy Kirk a homoszexuálisok megkövezését támogatta volna.
A szélsőbaloldali elkövetők azt is felrótták Gloria von Thurn und Taxisnak, hogy „a reakciós uralkodó osztály hálózatépítéséért” felelős, és a „burzsoázia azon részéhez tartozik, amely Németországban és az egész világon támogatja a visszatérő fasizmust”. Példaként említik a hercegné 2018-as találkozóját Steve Bannonnal, Trump egykori stratégájával egy római hotel tetőteraszán, ahol állítólag „az új jobboldal nagy része gyűlt össze”.
Az Antifa beismerő nyilatkozata azt is felrója Gloria von Thurn und Taxisnak, hogy kastélyában vendégül látta többek között Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, Samuel Alito amerikai legfelsőbb bírósági bírót és az AfD több politikusát, köztük Alice Weidelt is.
Ha nem hagyod abba az embergyűlölő uszítást, legközelebb nem csak a golfklubodat fogjuk felgyújtani
– fenyegették meg a hercegnét, egyben követelve a német nemesség tulajdonának kisajátítását.
A Thurn und Taxis család Erzsébet osztrák császárné és magyar királyné nővérének leszármazottja, Gloria hercegné édesanyja pedig Széchenyi Beatrix grófnő volt.
Még egy magyar vonatkozása van az esetnek: a dokumentum szerint a tűz által okozott kár egyfajta bosszú volt azért, amiért a magyar és a német hatóságok felléptek az Antifa brutális budapesti akciójával szemben, amelynek során a szélsőbaloldali aktivisták általuk szélsőjobboldalinak vélt személyeket támadtak meg és vertek össze. Külön kiemelték a 30 éves nürnbergi művészhallgató, Hanna S. esetét, akit 2025 szeptemberében a müncheni tartományi felsőbíróság öt év börtönbüntetésre ítélt három ember brutális bántalmazásában való részvételért. Az elkövetők szerint a vadászkastély felgyújtásával okozott „4 millió eurós kár a Hanna 5 év börtönbüntetéséért” járó megtorlás.
Az Antifa működésében egyértelműen felfedezhetők a terrorszervezetek ismérvei, jellegzetességei, hiszen személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekményeket hajtanak végre, és mindezt a lakosság megfélemlítése, illetve az állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjének megváltoztatása vagy megzavarása érdekében teszik
– hívta fel a figyelmet egy írásában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.