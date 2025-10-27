Fokozódnak az antiszemita támadások Bécsben, ezúttal egy iskolás fiú az áldozat

Egy fiatal fiút vertek meg Bécsben származása miatt. Osztálytársai antiszemita szitokszavak közepette verték meg és csak a járókelőknek köszönhetően nem történt súlyosabb baj. Az édesanya szerint nem ez volt az első eset, ám az iskola nem tett semmit – írja az Exxpress.

A fiút korábban is érték antiszemita támadások

Fotó: NICOLAS GUYONNET / Hans Lucas

A bécsi rendőrség megerősítette, hogy az áldozat édesanyja október 21-én délután 3 óra körül feljelentést tett a pratersterni rendőrőrsön. A vádak szerint a fiút hazafelé jövet támadták meg társai, akik többször is megrúgták őt, amikor már a földön feküdt. A bántalmazásnak végül a járókelők vetettek véget, azonban a fiú sérülései miatt így is kórházi ellátásra szorult.

A súlyos eset kapcsán egyértelműen felmerült az antiszemita indíttatás.

Az édesanya szerint osztálytársa szitokszavak közepette bántalmazták zsidó származása miatt és megfenyegették, hogy mindenkinek beszámolnak erről a tényről. Október 1-jén egy osztálytársa állítólag fojtogatta a fiút, és megpróbálta lelökni a lépcsőn. „Nyaksérülést szenvedett, és tíz napig nyakmerevítőt kellett viselnie” – mondta az édesanyja.

Különösen súlyos az az állítás, hogy az iskola ismételt figyelmeztetések ellenére sem tett semmit. Az anya számos megbeszélésről számol be a tanárokkal és az iskolavezetéssel – eredmények nélkül.

Állítólag az iskola még akkor sem tett semmit, amikor nyíltan, náci szlogenekkel zaklatták a fiát. A szülők azzal vádolják az iskolát, hogy megtagadja fiuktól a szükséges védelmet. Azt mondják, hogy a Pratersternben történt eszkaláció csak rávilágított a problémára.