Dömötör Csaba kemény üzenetet küldött Brüsszelnek az antiszemitizmusról – videó

„Magyarországon 2023-ban egyetlenegy fizikai támadás történt, ugyanez a szám Németországban 127. Sokan úgy beszélnek itt az antiszemitizmus aggasztó növekedéséről, minthogyha nem tudnák pontosan, hogy ennek mi is az oka” – kezdte beszédében Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője szerint az antiszemita indíttatású fizikai támadások oka a tömeges migráció

Fotó: Purger Tamás / MTI

2015 óta tömegeket engedtek be Európába úgy, hogy a beérkezettek között magas az antiszemita nézeteket vallók száma. Ezek után a következmények miatt meglepődni egyenesen álságos. Egy berlini kutatóközpont adatai szerint tavaly csak Németországban 8600 antiszemita incidenst jegyeztek fel, ez 77 százalékos növekedés egy év alatt

– tette hozzá a Fidesz EP-képviselője.

„Nem véletlen, hogy az oktatási miniszter is arról beszél, úgy beszél a jelenségről, mint ami valós fenyegetés a zsidó közösségek életére. A Tett és Védelem Alapítvány adatai szerint Magyarországon 2023-ban egyetlen egy fizikai támadás történt, ugyanez a szám Németországban 127, és mindenki jól tudja, hogy mi a különbség oka. Szóval, hogyha tenni akarnak valamit az európai mindennapok biztonságáért, akkor leállítják az eddigi migrációs politikát, visszavonják a migrációs paktumot, és végre azoknak adnak támogatást, akik hajlandóak megvédeni Európa határait” – zárta.