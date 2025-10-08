Hírlevél

Rendkívüli

Mezey György életének és pályafutásának pillanatai – galéria

Dömötör Csaba

Dömötör Csaba kemény üzenetet küldött Brüsszelnek az antiszemitizmusról – videó

1 órája
Németországban 127 antiszemita indíttatású fizikai támadást jegyeztek fel, Magyarországon egyetlen egyet. Valójában mindenki jól tudja, mi a különbség oka – mondta az antiszemitizmus európai növekedéséről szóló európai parlamenti vitán Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője.
Dömötör Csaba

„Magyarországon 2023-ban egyetlenegy fizikai támadás történt, ugyanez a szám Németországban 127. Sokan úgy beszélnek itt az antiszemitizmus aggasztó növekedéséről, minthogyha nem tudnák pontosan, hogy ennek mi is az oka” – kezdte beszédében Dömötör Csaba.

antiszemitizmus
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője szerint az antiszemita indíttatású fizikai támadások oka a tömeges migráció
Fotó: Purger Tamás / MTI

2015 óta tömegeket engedtek be Európába úgy, hogy a beérkezettek között magas az antiszemita nézeteket vallók száma. Ezek után a következmények miatt meglepődni egyenesen álságos. Egy berlini kutatóközpont adatai szerint tavaly csak Németországban 8600 antiszemita incidenst jegyeztek fel, ez 77 százalékos növekedés egy év alatt

 – tette hozzá a Fidesz EP-képviselője. 

„Nem véletlen, hogy az oktatási miniszter is arról beszél, úgy beszél a jelenségről, mint ami valós fenyegetés a zsidó közösségek életére. A Tett és Védelem Alapítvány adatai szerint Magyarországon 2023-ban egyetlen egy fizikai támadás történt, ugyanez a szám Németországban 127, és mindenki jól tudja, hogy mi a különbség oka. Szóval, hogyha tenni akarnak valamit az európai mindennapok biztonságáért, akkor leállítják az eddigi migrációs politikát, visszavonják a migrációs paktumot, és végre azoknak adnak támogatást, akik hajlandóak megvédeni Európa határait” – zárta.

