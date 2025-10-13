Megdöbbentő, így készül az atomháborúra az ország

A fővárosi önkormányzat és a Seoul Housing and Communities Corp olyan menedéket tervez 999 lakás számára, amely ellenáll atom-, biológiai vagy vegyi támadásoknak – mondta a tisztviselő. Az óvóhely a lakókomplexum pincéjében kap helyet, területe 2147 négyzetméter, egyszerre legfeljebb 1020 embert tud befogadni, és 14 napos túlélésre lesz felszerelve.

Szöul hatóságai azt tervezik, hogy megépítenek egy állami bérlakás-komplexum alatt egy civil óvóhelyet, amely képes ellenállni egy atomtámadásnak (Fotó: ANTOINE BOUREAU / Hans Lucas)

A Seoul Shinmun napilap, amely elsőként számolt be a tervről, azt írta:

ez az első ilyen kezdeményezés egy helyi önkormányzat részéről, válaszul az Észak-Koreából érkező fokozódó nukleáris fenyegetésre.

Észak-Korea pénteken, egy nagyszabású katonai parádén mutatta be legújabb ballisztikus rakétáit, amelyek képesek nukleáris robbanófejeket célba juttatni Dél-Koreában, illetve akár az Egyesült Államokban is.

Seoul plans to build its first nuclear bunker beneath a high-rise apartment complex within the next three years, news reports said Monday.https://t.co/2Z8DclRb3t pic.twitter.com/M4wPmWI52P — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) October 13, 2025

I Dzsemjong, Dél-Korea elnöke kijelentette, hogy a legreálisabb út az északi fenyegetés csökkentésére az, ha sikerül elérni a nukleáris fegyverek és rakéták gyártásának befagyasztását, ám Phenjan eddig elutasított minden diplomáciai kezdeményezést.

Dél-Koreában országszerte közel 19 000 óvóhely található, ezek közül több mint 3200 Szöulban, ám a túlnyomó többségük nem alkalmas nukleáris, vegyi vagy biológiai támadások elleni védelemre.

Ezek többnyire metróállomásokon, illetve magánlakások és kereskedelmi épületek parkolóiban, pincéiben találhatók, és tulajdonosi hozzájárulással minősítették őket menedékként – számolt be a Reuters.