Megdöbbentő, így készül az atomháborúra az ország

A fővárosi önkormányzat és a Seoul Housing and Communities Corp olyan menedéket tervez 999 lakás számára, amely ellenáll atom-, biológiai vagy vegyi támadásoknak – mondta a tisztviselő. Az óvóhely a lakókomplexum pincéjében kap helyet, területe 2147 négyzetméter, egyszerre legfeljebb 1020 embert tud befogadni, és 14 napos túlélésre lesz felszerelve.
A Seoul Shinmun napilap, amely elsőként számolt be a tervről, azt írta:
ez az első ilyen kezdeményezés egy helyi önkormányzat részéről, válaszul az Észak-Koreából érkező fokozódó nukleáris fenyegetésre.
Észak-Korea pénteken, egy nagyszabású katonai parádén mutatta be legújabb ballisztikus rakétáit, amelyek képesek nukleáris robbanófejeket célba juttatni Dél-Koreában, illetve akár az Egyesült Államokban is.
I Dzsemjong, Dél-Korea elnöke kijelentette, hogy a legreálisabb út az északi fenyegetés csökkentésére az, ha sikerül elérni a nukleáris fegyverek és rakéták gyártásának befagyasztását, ám Phenjan eddig elutasított minden diplomáciai kezdeményezést.
Dél-Koreában országszerte közel 19 000 óvóhely található, ezek közül több mint 3200 Szöulban, ám a túlnyomó többségük nem alkalmas nukleáris, vegyi vagy biológiai támadások elleni védelemre.
Ezek többnyire metróállomásokon, illetve magánlakások és kereskedelmi épületek parkolóiban, pincéiben találhatók, és tulajdonosi hozzájárulással minősítették őket menedékként – számolt be a Reuters.