Ausztria

Iszlamista férkőzhetett be az osztrák állambiztonság legbelsőbb köreibe – biztonsági katasztrófa fenyeget!

A Muszlim Testvériség egy tagja férkőzhetett be az osztrák állambiztonság legbelsőbb köreibe. Az FPÖ szerint Ausztria „biztonságpolitikai katasztrófával” néz szembe.
AusztriaMuszlim Testvériségiszlamistabiztonságpolitika

Súlyos biztonsági botrány rázta meg Ausztria belpolitikai életét. Felmerült a gyanú, hogy a Muszlim Testvériség egy tagja férkőzhetett be az Államvédelmi Igazgatóságba (DSN) – írja az Express osztrák hírportál.

Az FPÖ feltette a kérdést, hogy vajon miért mondott le Omar Haijawi-Pirchner, Ausztria Államvédelmi Igazgatóságának vezetője
Az FPÖ feltette a kérdést, hogy vajon miért mondott le Omar Haijawi-Pirchner, Ausztria Államvédelmi Igazgatóságának vezetője (Fotó: AFP)

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) Gerhard Karner belügyminisztert teszi felelőssé a kialakult „biztonságpolitikai katasztrófáért”, és a belügyi bizottság rendkívüli ülésének összehívását követeli.

Az FPÖ állásfoglalása szerint a helyzet „biztonságpolitikai szuperkatasztrófa”, és az Osztrák Néppárt (ÖVP) „totális kudarcát” tükrözi a Belügyminisztérium irányításában.

Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára és Gernot Darmann, a párt biztonsági szóvivője „teljes átláthatóságot” követel az ügyben, és bejelentették, hogy kezdeményezik a belügyi bizottság állandó albizottságának rendkívüli ülését.

Darmann különösen kemény szavakkal bírálta a helyzetet.

Hogyan juthatott be egy ilyen személy államvédelmünk legbelső köreibe? Milyen biztonsági ellenőrzéseket végeztek – vagy éppen nem végeztek el?

– tette fel a kérdést.

A politikus emellett a „kontrollmechanizmusok kudarcáról” is beszélt, és felvilágosítást követelt arról, hogy milyen feladatokat látott el a gyanúsított a DSN-en belül, illetve veszélybe kerülhettek-e érzékeny információk.

Hafenecker szerint a miniszter „struccpolitikája” csődöt mondott. Különösen kényes a helyzet annak fényében, hogy Omar Haijawi-Pirchner, a DSN vezetője nemrégiben jelentette be lemondását.

Azért kellett távoznia, mert nem vette észre ezt az iszlamista beszivárgást, vagy tudott róla, és nem tett semmit?

– tett fel egy újabb kínos kérdést az FPÖ főtitkára.

A Szabadságpárt figyelmeztet, hogy az ügynek súlyos biztonságpolitikai következményei lehetnek.

Melyik partnerszolgálat fog még érzékeny információkat ránk bízni, ha attól kell tartania, hogy azok közvetlenül az iszlamistákhoz kerülnek? Reagált-e már Izrael, és korlátozta-e az együttműködést a Moszaddal? A kormány kudarca tartósan károsítja hazánk hírnevét

– figyelmeztetett a lehetséges következményekre Hafenecker.

Az albizottság összehívásához az FPÖ-nek szüksége van a tagok legalább egynegyedének támogatására. A párt a jövő héten kívánja benyújtani az erre vonatkozó indítványt. Az ügyrend szerint az ülést 14 napon belül meg kell tartani.

