Az ukránok Moszkvát támadják, sok a sérült

Lakóépületet rongálódtak meg Krasznogorszkban, a Moszkvai megyében október 24-én éjszaka. A hatóságok tájékoztatása szerint dróntámadás történt, amely során legalább öten, köztük egy gyermek is megsérült – írja a Kyiv Independent.

A dróntámadásnak sérültjei is vannak

Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP

Andrej Vorobjov, a moszkvai terület kormányzója közösségi oldalán adott tájékoztatást, amelyben azt írta, hogy a jelenlegi információk alapján a drón egy magas ház 14. emeletén repült be. „Öt ember megsérült, köztük egy gyermek. Négyet azonnal kórházba szállítottak, ahol megkapják a szükséges orvosi ellátást” – írta a kormányzó.

Az esetet egyelőre nem kommentálták az ukránok.

Folytatódnak a csapások

Az ukrán hadsereg rendszeresen támadja a megszállt területeken és Oroszország mélyén található katonai infrastruktúrát, ezzel is csökkentve Moszkva harci erejét. Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) október 23-án azt állította, hogy egy hadműveletben három orosz ejtőernyős halt meg az oroszországi Sztavropol városában.

A bevetésre október 22-én került sor. A HUR nem közölt részleteket, csak annyit, hogy a „hangos esemény” egy katonai ellenőrzőpontnál történt a városban.

Szintén október 22-én robbanások ráztak meg egy lőszergyárat is a közép-oroszországi Kopejszk városában. A település alig több mint 1700 kilométerre található Ukrajna északkeleti orosz határától.