Cseh választás: Egy háborúpárti kormány ellenében is győzhet a békevágy

Andrej Babis Orbán Viktor szövetségesének sikerével a V4-ek hangja Brüsszelben is erősebbé válhat, hiszen Babis korábban is következetesen kiállt a migráció elutasítása, a brüsszeli központosítás megfékezése és a háborús nyomásgyakorlás ellen.
Az utóbbi három év minden felmérése az Andrej Babis által vezetett ANO mozgalmat hozta ki a választás legnagyobb esélyesének. Egy héttel a szavazás előtt is a patrióta Babis támogatottsága volt a legmagasabb Csehországban: a STEM akadémiai közvélemény-kutató intézet legutóbbi felmérése szerint az ANO-t a megkérdezettek 29,3 százaléka választaná.
Andrej Babis korábbi kormányfő, az ANO elnöke korábban többször kijelentette, hogy leginkább egypárti kormányt szeretne, amelyet esetleg kívülről támogathatna valamelyik politikai erő a szükséges parlamenti többséghez. 101 mandátumra van szüksége ahhoz a győztes pártnak, hogy kormányt tudjon alakítani, az ANO-nak valószínűleg önmagában nem lesz meg még akkor sem, ha a párt nagyon jól szerepel a választásokon.
Csehországban jelenleg háborúpárti kormány van, az infláció erősödött és az uniós technológiaváltás a cseh iparra hátrányos. Ez sok szavazót a szuverenista és patrióta Babis felé indíthat
– mondta Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az Origónak. A szakértő szerint a cseh választók aggodalma jogos.
Sokan attól tartanak, hogy ha Prága továbbra is vakon követné a brüsszeli ideológiát, akkor Csehország is Németország sorsára jutna, vagyis az autóipar leépülne.
Ezért egy Babis-vezette kormány radikálisan más pályára állíthatja az országot.
A jövendő Babis-kormány korrigálhatja azt az irányt, amivel a csehek most elégedetlenek, és ezzel közeledik a magyar állásponthoz
– tette hozzá Kiszelly Zoltán.
A változás a közép-európai regionális együttműködésre is következményekkel is járhat.
Ha Andrej Babis kormányt tud alakítani és a háborúpárti álláspontból a magyar békepárti álláspont felé mozdítja Csehországot, akkor az azt jelenti, hogy a V4-es együttműködés erősödhet, amiből Lengyelország szorulhat ki
– összegezte a szakértő.