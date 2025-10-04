Hírlevél

Feszült helyzet: lengyel katonákat mozgósítottak a határra – Zelenszkij hoppon maradt

Andrej Babis

Cseh választás: Egy háborúpárti kormány ellenében is győzhet a békevágy

1 órája
Minden előrejelzés szerint a csehországi képviselőházi választások legnagyobb esélyese a jobbközép, jelenleg ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom. A pártot vezető Andrej Babis győzelme nemcsak a hazai politikát alakíthatja át, hanem a közép-európai V4-es együttműködésnek is új lendületet adhat.
Andrej Babis Orbán Viktor szövetségesének sikerével a V4-ek hangja Brüsszelben is erősebbé válhat, hiszen Babis korábban is következetesen kiállt a migráció elutasítása, a brüsszeli központosítás megfékezése és a háborús nyomásgyakorlás ellen.

Babis
Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője (Fotó: AFP/Michal Cizek)

Az utóbbi három év minden felmérése az Andrej Babis által vezetett ANO mozgalmat hozta ki a választás legnagyobb esélyesének. Egy héttel a szavazás előtt is a patrióta Babis támogatottsága volt a legmagasabb Csehországban: a STEM akadémiai közvélemény-kutató intézet legutóbbi felmérése szerint az ANO-t a megkérdezettek 29,3 százaléka választaná.

Babisra koalíciós kényszer várhat rá

Andrej Babis korábbi kormányfő, az ANO elnöke korábban többször kijelentette, hogy leginkább egypárti kormányt szeretne, amelyet esetleg kívülről támogathatna valamelyik politikai erő a szükséges parlamenti többséghez. 101 mandátumra van szüksége ahhoz a győztes pártnak, hogy kormányt tudjon alakítani, az ANO-nak valószínűleg önmagában nem lesz meg még akkor sem, ha a párt nagyon jól szerepel a választásokon.

Csehországban jelenleg háborúpárti kormány van, az infláció erősödött és az uniós technológiaváltás a cseh iparra hátrányos. Ez sok szavazót a szuverenista és patrióta Babis felé indíthat 

– mondta Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az Origónak. A szakértő szerint a cseh választók aggodalma jogos. 

Sokan attól tartanak, hogy ha Prága továbbra is vakon követné a brüsszeli ideológiát, akkor Csehország is Németország sorsára jutna, vagyis az autóipar leépülne.

Ezért egy Babis-vezette kormány radikálisan más pályára állíthatja az országot. 

A jövendő Babis-kormány korrigálhatja azt az irányt, amivel a csehek most elégedetlenek, és ezzel közeledik a magyar állásponthoz

– tette hozzá Kiszelly Zoltán.

(L-R) Slovakia's Prime Minister Robert Fico, Poland's Prime Minister Donald Tusk, Hungary's Prime Minister Viktor Orban and Czech Republic's Prime Minister Petr Fiala pose for a family picture prior to the Visegrad Group (V4) meeting on February 27, 2024 in Prague, Czech Republic. (Photo by Michal Cizek / AFP)
Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel, Orbán Viktor magyar és Petr Fiala cseh miniszterelnök a visegrádi négyek (V4) 2024. február 27-i prágai találkozója előtt (Fotó: AFP/Michal Cizek)

A változás a közép-európai regionális együttműködésre is következményekkel is járhat.

Ha Andrej Babis kormányt tud alakítani és a háborúpárti álláspontból a magyar békepárti álláspont felé mozdítja Csehországot, akkor az azt jelenti, hogy a V4-es együttműködés erősödhet, amiből Lengyelország szorulhat ki 

– összegezte a szakértő. 

 

