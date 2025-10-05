Andrej Babis hatalmas győzelmet aratott

Csehországban választásokat tartottak amelyen az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) még a megelőző várakozásokat is felülmúlta. Andrej Babis pártját ugyan az egész kampány során esélyesként tartották számon, azonban ez a mértékű győzelem egészen pontosan rámutat a Csehországi társadalom problémáira.

Babis volt az esélyes, azonban a győzelem meglepő mértékű

Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Szombaton véget ért a Csehországban a képviselőházi választás. Habár hivatalos végeredmény vasárnap reggelre várható, azonban az eddigi feldolgozottság alapján Andrej Babis és pártja az ANO került ki győztesen a választási küzdelemből. A szavazatok eddigi feldolgozottsága mellett az ANO vezet 34,6 százalékkal, második a három kormánypártot tömörítő Együtt (Spolu) 23,3 százalékkal, míg a harmadik hely egyelőre a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalomé 11,2 százalékkal. A további helyeket a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), a Cseh Kalózpárt és az Autósok pártja foglalja el.

Így ha marad a jelenlegi állás, akkor hatpárti parlament alakul majd.

Babis megoldást kínált

Habár az elmúlt időszakban szinte minden közvélemény–kutatás magasra mérte Babis és az ANO támogatottságát, mégis meglepő eredmény született a győzelem arányának tekintetében. A kampány azonban nem volt visszásságoktól mentes. Még szeptemberben ugyanis valaki egy kampánygyűlésen rátámadt Andre Babisra egy mankóval. A politikust az eset után kórházban kezelték.

Az ANO mozgalom alelnöke, Karel Havlícsek a támadás kapcsán kijelentette, hogy az „közvetlen következménye a gyűlöletkampánynak, amelyet a Spolu koalíció (a Polgári Demokrata Párt, a kereszténydemokrata KDU-ČSL és a liberálkonzervatív TOP 09 szövetsége), a Piráti cseh párt és a STAN párt folytat.”

A kampány során ugyanis Babist rendszeresen támadták ellenfelei azzal, hogy megválasztása esetén az ország el fog távolodni az Európai Uniótól és a NATO-tól is.

Babis népszerűsége egyébként részben annak is volt köszönhető, hogy a jelenlegi kormány gazdasági intézkedéseit jelentősen megérezték a választók a saját pénztárcájukon. Az ANO pedig ezen hibák kijavítását és a gazdasági növekedés kikényszerítését ígérte.