Andrej Babis hatalmas győzelmet aratott

Csehországban választásokat tartottak amelyen az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) még a megelőző várakozásokat is felülmúlta. Andrej Babis pártját ugyan az egész kampány során esélyesként tartották számon, azonban ez a mértékű győzelem egészen pontosan rámutat a Csehországi társadalom problémáira.
Szombaton véget ért a Csehországban a képviselőházi választás. Habár hivatalos végeredmény vasárnap reggelre várható, azonban az eddigi feldolgozottság alapján Andrej Babis és pártja az ANO került ki győztesen a választási küzdelemből. A szavazatok eddigi feldolgozottsága mellett az ANO vezet 34,6 százalékkal, második a három kormánypártot tömörítő Együtt (Spolu) 23,3 százalékkal, míg a harmadik hely egyelőre a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalomé 11,2 százalékkal. A további helyeket a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), a Cseh Kalózpárt és az Autósok pártja foglalja el.
Így ha marad a jelenlegi állás, akkor hatpárti parlament alakul majd.
Habár az elmúlt időszakban szinte minden közvélemény–kutatás magasra mérte Babis és az ANO támogatottságát, mégis meglepő eredmény született a győzelem arányának tekintetében. A kampány azonban nem volt visszásságoktól mentes. Még szeptemberben ugyanis valaki egy kampánygyűlésen rátámadt Andre Babisra egy mankóval. A politikust az eset után kórházban kezelték.
Az ANO mozgalom alelnöke, Karel Havlícsek a támadás kapcsán kijelentette, hogy az „közvetlen következménye a gyűlöletkampánynak, amelyet a Spolu koalíció (a Polgári Demokrata Párt, a kereszténydemokrata KDU-ČSL és a liberálkonzervatív TOP 09 szövetsége), a Piráti cseh párt és a STAN párt folytat.”
A kampány során ugyanis Babist rendszeresen támadták ellenfelei azzal, hogy megválasztása esetén az ország el fog távolodni az Európai Uniótól és a NATO-tól is.
Babis népszerűsége egyébként részben annak is volt köszönhető, hogy a jelenlegi kormány gazdasági intézkedéseit jelentősen megérezték a választók a saját pénztárcájukon. Az ANO pedig ezen hibák kijavítását és a gazdasági növekedés kikényszerítését ígérte.
A politikus nemcsak győzelmi beszédében, hanem X-oldalán is megköszönte a támogatást.
Habár Babis nagy fölénnyel nyert, feltehetőleg szüksége lesz koalíciós partnerre. Azt azonban az elnök kizártnak nevezte, hogy együttműködjön a jelenlegi kormánypárttal, miután szerinte tönkretették Csehországot.
Babis így a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván majd tárgyalni.
Erős felhatalmazás mellett egyébként nem lesz nehéz dolga az ANO vezetőjének, azonban a külpolitika mindenképpen meghatározó lesz. Ez pedig felvet kérdéseket, miután Csehországban hagyományosan a kisebb párt szokta adni a külügyminisztert. Babis azonban már többször is jelezte, hogy Csehország az első, azonban az ország sikeréhez az Európai Unió megreformálására és a Patriótákra is szükség lesz.
Kérdés tehát, hogy hogyan alakulnak majd a koalíciós tárgyalások, azonban ekkora győzelemmel Babis feltehetőleg át tudja majd verni akaratát.