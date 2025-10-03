Hatalmas a tét! Babis győzelme felforgathatja Brüsszelt

A mostani, Petr Fiala vezette kormánykoalíció minden idők legalacsonyabb támogatottságát élvezi 2013 óta – elsősorban a megszorító intézkedések miatt. A választás ezért fordulópont lehet: Babis programja a brüsszeli központosítás elutasítására, a migrációs paktum megakadályozására és a háborús nyomásgyakorlás megszüntetésére épül, írja a Politico.

Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője (Fotó: AFP/Michal Cizek)

Az ANO jelenleg 29 százalékon áll a közvélemény-kutatások szerint, ami biztos győzelmet jelenthet, bár az abszolút többséghez koalíciós partnereket is keresnie kell, várhatóan ő lesz az ország következő miniszterelnöke.

A fő vetélytárs – a jelenlegi jobbközép kormánykoalíció, a Spolu (Együtt), amely Fiala Polgári Demokratáiból (ODS), Kereszténydemokratákból (KDU-CSL) és a liberális-konzervatív TOP 09-ből áll – 20 százalékkal lemarad. A jobbközép STAN (Polgármesterek és Függetlenek), a koalíció negyedik tagja, ezúttal önállóan indul, és a közvélemény-kutatások szerint a támogatottságuk körülbelül 11 százalékát éri el.

A liberális Kalózpárt, amely tavaly szeptemberben kilépett a kormánykoalícióból, akár 10 százalékot is szerezhet.

Babis az uniós háborús politika ellen

Csehország az elmúlt években a legelszántabb támogatója volt Ukrajnának az EU-ban, ám Babis világossá tette: nem kívánja fenntartani a drága és kockázatos háborúpárti kurzust. Az ANO vezetője például leállítaná a prágai kezdeményezést, amely milliószám szállít lőszert Kijevnek – szerinte ez NATO-feladat lenne, nem a csehek terhe.

Ezzel Babis közelebb kerülhet az Orbán Viktor által képviselt magyar állásponthoz, amely következetesen a békét és a tárgyalásokat szorgalmazza.

A változás regionális szinten is meghatározó lenne: miközben Szlovákia és Magyarország békepárti politikát képvisel, Ausztria és Lengyelország is figyeli a fordulatot, és a közép-európai patrióta együttműködés megerősödhet.

Brüsszel pánikol

Nem véletlen, hogy Brüsszelből egyre több támadás éri Babist.

A cseh baloldali kormányhoz kötődő külügyminiszter, Jan Lipavsky például „Putyinnak tett ajándéknak” nevezte, ha Babis leállítja a fegyverszállításokat.

A patrióta politikus ugyanakkor visszautasítja a vádakat: szerinte „brutális hazugság”, hogy Oroszország oldalára állna – egyszerűen a cseh nemzeti érdekeket képviseli.